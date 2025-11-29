El CGE avanza en el fortalecimiento del intercambio académico con instituciones internacionales
En el marco del objetivo de fortalecer los vínculos internacionales, autoridades del Consejo General de Educación (CGE) mantuvieron un primer encuentro de diálogo y trabajo con las investigadoras y profesoras de la Universidad de Concordia, de Montreal (Canadá), Teresa Hernández González y Nathalie Rothschild.
Durante la reunión se analizaron diversas posibilidades de articulación entre ambas instituciones, con el fin de impulsar el intercambio académico, el desarrollo de proyectos colaborativos y la creación de instancias de formación e investigación conjunta.
“Este acercamiento representa un paso muy importante hacia un trabajo articulado entre el CGE y organismos internacionales, permitiéndonos abrir nuevas oportunidades de intercambio académico y fortalecimiento institucional”, destacó la presidenta del CGE, Alicia Fregonese.
Asimismo, agregó que la iniciativa “nos permite acercar a la provincia experiencias, metodologías y miradas diversas que enriquecen nuestra práctica educativa y la formación de nuestros docentes”.
El encuentro posibilitó la conformación de una primera agenda de trabajo, además de delinear ejes de interés común que serán profundizados en futuras instancias. Tanto las autoridades provinciales como las investigadoras canadienses expresaron su voluntad de avanzar en un proceso sostenido de cooperación, orientado a enriquecer las prácticas educativas y generar nuevas oportunidades de capacitación e innovación para docentes y estudiantes.
Esta primera instancia de diálogo se consolida como un puntapié inicial para la construcción de nuevos lazos institucionales e internacionales, dirigidos a potenciar la calidad educativa y ampliar los horizontes de desarrollo profesional en la provincia.
En representación del CGE participaron Alicia Fregonese, presidenta del organismo; las vocales Elsa Chapuis y Carla Duré; el director de Educación Superior, Eugenio Medrano; la referente de Planificación Estratégica de Educación Superior, Melanie Miguel; y Evelyn Schneider, quien actuó como nexo técnico entre las especialistas extranjeras y el organismo.