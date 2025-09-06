El CGE anunció las fechas de inscripción para el Nivel Inicial del ciclo lectivo 2026
El Consejo General de Educación (CGE) informó que las inscripciones para el Nivel Inicial del ciclo lectivo 2026 estarán abiertas del 12 al 30 de septiembre y se realizarán principalmente a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE).
La convocatoria, oficializada mediante la Circular Nº 5/2025, forma parte del Plan Educativo Provincial – Eje Eficiencia en la gestión de la información, que busca optimizar el uso de los recursos tecnológicos y simplificar el proceso de inscripción y reinscripción.
El trámite se llevará adelante de manera virtual en el sitio oficial del SAGE (sage.entrerios.gov.ar), donde estará habilitada la pestaña Inscripción Nivel Inicial. En los casos en que no sea posible acceder al sistema online, las instituciones dispondrán de alternativas presenciales.
Etapas del proceso
El CGE estableció tres instancias:
- Reinscripción y preinscripción con prioridad: del 12 al 30 de septiembre, destinada a niños que ya asisten a la institución y a familias que cumplen con los criterios de prioridad previstos en el Marco Pedagógico para Nivel Inicial (Resolución Nº 3945/10 CGE, artículo 40).
- Preinscripción general: del 1 al 31 de octubre, orientada a quienes ingresarán por primera vez y no están alcanzados por criterios de prioridad. Se podrán cargar datos en hasta tres instituciones mediante el sistema virtual.
- Inscripción final: durante noviembre, cada establecimiento confirmará el ingreso, validará las preinscripciones en el SAGE y notificará a las familias. Si las solicitudes superan las vacantes disponibles, se realizarán sorteos públicos presenciales, con la participación de directivos, supervisores y familias, y se labrará el acta correspondiente.
Organización de grupos y requisitos
Los grupos se conformarán de acuerdo con la edad de los niños al 30 de junio de 2026, respetando lo dispuesto en la Resolución Nº 4.148/15 CGE, que establece la matrícula mínima y máxima por sala según la ubicación geográfica.
La inscripción deberá ser formalizada por un familiar o tutor, con la presentación del DNI y la documentación requerida. En el caso de familiares que ingresen por primera vez al SAGE y ya cuenten con perfil de agente o estudiante, deberán solicitar un perfil específico como padre/madre/tutor al correo sage.cge@entrerios.edu.ar.