El CGE activará la Credencial de Puntaje Digital 2026 para docentes de Nivel Secundario
El Consejo General de Educación (CGE) pondrá en vigencia el jueves 12 de febrero las nuevas credenciales de puntaje aprobadas por Resolución N° 3735/25 CGE, conforme a lo establecido en el Acuerdo Paritario 783/12 MT.
La implementación de esta Credencial de Puntaje Digital 2026 tendrá un impacto directo en los concursos de horas cátedra, cargos de ingreso y cargos de conducción en el Nivel Secundario y sus modalidades, ya que permitirá transparentar los procesos y garantizar igualdad de oportunidades para la docencia entrerriana.
Cada docente podrá acceder a su credencial a través de su Legajo Personal en el sistema SAGE, ingresando al apartado “LUP – Mi Credencial”, donde podrá visualizar su analítico definitivo y el detalle completo de su evaluación.
Para reforzar la seguridad del sistema, el documento digital incorpora un código QR que permite verificar su autenticidad. Al momento de concursar, los aspirantes podrán presentar la credencial tanto en formato PDF desde un dispositivo móvil como impresa, siendo ambas opciones igualmente válidas.
Con esta herramienta, el CGE avanza en una actualización que refleja con precisión la titulación, trayectoria, antigüedad y capacitaciones de cada docente, poniendo en valor el esfuerzo de formación continua y su impacto en la calidad educativa.