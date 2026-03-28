El CGE abrió la inscripción a dos propuestas de formación docente para la Feria de Educación 2026
El Consejo General de Educación (CGE) informó la apertura de inscripciones a dos trayectos de formación destinados a docentes asesores, co-asesores y evaluadores, en el marco de la Feria de Educación 2026, a través de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica (CTIP).
En primer término, se presenta la propuesta “Ferias de Educación: pensar proyectos desde el enfoque STEAM”, destinada a docentes que acompañan el desarrollo de proyectos escolares.
La inscripción estará disponible desde el 25 de marzo hasta el 9 de abril a través del siguiente formulario: https://forms.gle/tPcSfcasX9HuxPWX9
Esta formación se desarrollará en modalidad autoasistida a través de ATAMÁ y tiene como propósito fortalecer las capacidades docentes para el diseño, acompañamiento y desarrollo de proyectos feriales junto a sus estudiantes.
El trayecto iniciará el 16 de abril y finalizará el 28 de mayo, y contará con reconocimiento de puntaje.
Por otra parte, el CGE informó la apertura de inscripción al Seminario Nacional de Capacitación Docente en Aprendizaje Basado en Proyectos y Ferias de Ciencias Edición 2026, organizado por el Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología.
Esta propuesta está dirigida a equipos técnicos jurisdiccionales, docentes asesores y especialmente a docentes evaluadores.
La capacitación se desarrollará a través de la plataforma del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y la inscripción estará habilitada desde el 25 de marzo hasta el 6 de abril en el siguiente enlace: https://feriadeciencias.infd.edu.ar/catalogo.cgi?embed=&filter_categoria=todos&filter_costo=todos&id_empresa=&keywords=&oferta_id=1&page=1&wAccion=oferta_view
El seminario aborda tres ejes principales: Aprendizaje Basado en Proyectos, perspectiva STEAM y Ferias de Ciencias.
Se desarrollará bajo modalidad híbrida, combinando instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas, con un total de 12 encuentros que se llevarán a cabo los días martes y jueves a las 18, a partir del 7 de abril, con una carga horaria total de 60 horas acreditables.
Cabe destacar que las Ferias de Educación forman parte del calendario escolar aprobado por Resolución N° 3686/25 CGE.
Constituyen una política educativa clave que promueve procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores, colaborativos e interdisciplinarios.
Asimismo, favorecen la participación activa de estudiantes, docentes, familias y organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad.
Por consultas, se puede comunicar al correo electrónico educacionenciencias.cge@entrerios.edu.ar y consultar el Micrositio de Ferias de Educación 2026: https://cge.entrerios.gov.ar/ferias-de-educacion-2026/