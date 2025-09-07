El Centro Cultural Juan L. Ortiz volvió a brillar en su reinauguración
Con una variada propuesta artística y musical, quedó oficialmente reinaugurado el Centro Cultural Juan L. Ortiz, más conocido como el Juanele, ubicado sobre calle Racedo en Paraná. La intendenta Rosario Romero encabezó el acto y subrayó la continuidad de las obras de remodelación: “No hacemos recortes de las historias, no queremos ser fundadores de nada, y tenemos que ser agradecidos con lo que hicieron otros”, afirmó.
Las actividades de reapertura, desarrolladas este sábado, marcaron el regreso de este emblemático espacio cultural como punto de encuentro para el arte, la música y la literatura.
“Es un hermoso espacio recuperado, valorizado, reconociendo su historia; la obra que empezó en su momento Beto Bahl, nosotros decidimos continuar, reconociendo a los paranaenses que con el pago de tasas municipales hacen posible estas obras”, expresó Romero.
Además, resaltó que el lugar “quedó más abierto e integrado al barrio”, con la idea de que forme parte en el futuro de un distrito cultural que se extienda sobre calle Ituzaingó.
Autoridades presentes y reconocimientos
El acto incluyó lecturas en homenaje a Juan L. Ortiz, entrega de plantines y un reconocimiento a sus familiares. Asistieron el viceintendente David Cáceres, el jefe de Gabinete Santiago Halle, el coordinador del espacio Fernando Kosiak, el exintendente Adán Bahl, legisladores provinciales, intendentes de localidades vecinas, concejales, representantes institucionales, veteranos de Malvinas y referentes de la comunidad cultural.
Cáceres destacó que el Juanele es clave para recuperar identidad y cultura local. En tanto, Bahl afirmó: “Viendo el esplendor de este lugar recuperado, se va a transformar en uno de los centros culturales más importantes de la región”.
La artista Silvina Fontelles, con una extensa trayectoria en la cultura de Paraná, valoró la reinauguración: “Este Centro Cultural tiene una historia que trasciende la ideología política y estoy muy feliz que vuelva a abrir sus puertas”.
Espectáculos y propuestas artísticas
La programación incluyó presentaciones para todas las edades: el Ballet Folklórico Angirú, el espectáculo infantil Montoto y Magoya, el Coro Taller de Murga estilo uruguayo, el Coro de la Ciudad y el Taller de Canto Comunitario.
El cierre musical estuvo a cargo de Los Riedel, Ballet Quimera, Noe Telagorri y Yunta Mambo, quienes celebraron el regreso del Juanele como escenario de referencia para los artistas locales.
Durante la jornada también hubo feria, foodtrucks, intervenciones artísticas, instalaciones poéticas y proyecciones en la Sala Ferrocarril.
Voces de los protagonistas
Artistas y vecinos coincidieron en destacar la reapertura. “Fue increíble, no nos esperábamos tanta concurrencia”, expresó Matías Picotti de Yunta Mambo. Para Noe Telagorri, fue un reencuentro “maravilloso con el público en un espacio totalmente renovado”.
Entre los asistentes, María José Font celebró que “la ciudad recupere un espacio tan necesario para la comunidad”. Andrés Borgetto sostuvo que “este reinicio es auspicioso porque no debe quedar supeditado a pequeños grupos, sino ser lo más amplio posible”.
Por su parte, Lorena Fernández valoró la inversión: “El Estado debe apostar a la cultura y la recuperación de este lugar con su anfiteatro me pareció maravillosa”.