El Centro Argentino de Meteorólogos denunció que la dirección del Servicio Meteorológico Nacional está acéfala hace 6 meses
El colectivo de meteorólogos difundió este martes un extenso comunicado para denunciar que la dirección del SMN lleva casi medio año vacante y que la gestión de Javier Milei persiste en la idea de darle ese puesto a al militar retirado José Mauad, quien dio un paso al costado en agosto, tras fuertes cuestionamientos por parte de las y los especialistas del sector.
Un año atrás, en enero de 2025, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) se pronunció para expresar su rechazo al nombramiento del militar retirado Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Advertía por entonces sobre su “falta de idoneidad y vinculación con las ciencias de la atmósfera”. El hombre renunció en agosto. Desde entonces, el área está acéfala.
Casi medio año después, el CAM vuelve a alertar que el Gobierno intenta designar al frente del SMN a quien ya fuera cuestionado por no tener los conocimientos específicos necesarios para dirigir el organismo que se encarga del clima.
“Entendemos oportuno resaltar que el licenciado Mauad no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007. En defensa del fortalecimiento del SMN y del interés de la comunidad meteorológica y de la sociedad en su conjunto, reiteramos una serie de principios que ya han sido expresados en comunicados institucionales previos”, apuntó el CAM en su nuevo mensaje.
La normativa indica que la Dirección del SMN debe quedar en manos de un profesional con título universitario de al menos cinco años de duración, vinculado a las ciencias de la atmósfera. “Este requisito no es un formalismo administrativo, sino un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo”, apuntaron.
Los meteorólogos agregaron que: “El SMN cumple un rol estratégico para el país: produce información meteorológica y climática, desarrolla sistemas de alerta temprana, contribuye a la reducción del riesgo de desastres y representa a la Argentina ante organismos internacionales. La conducción de un organismo con estas responsabilidades requiere formación específica y conocimiento profundo del sistema atmosférico y climático, así como de la complejidad de su gestión”.
Por todo esto, “la designación de una persona sin la formación adecuada podría poner en riesgo la operatividad del SMN y la calidad de los servicios que ofrece, con implicancias directas en la seguridad y la economía de nuestro país. La experiencia internacional muestra de manera consistente que los servicios meteorológicos nacionales son liderados por profesionales con sólida formación en ciencias de la atmósfera, lo que fortalece la credibilidad institucional, la calidad de los productos y la confianza pública en la información que se produce”.
Además, señalaron que: “La ausencia de un liderazgo estable, ejercido por un profesional en ciencias de la atmósfera, impacta también en la motivación y permanencia de recursos humanos altamente calificados”.
Todo esto, en un contexto de crisis climática y fenómenos extremos que otorga un rol clave al SMN. Organismo que, tal como indica la web oficial, brinda “información sobre el tiempo y el clima para que los argentinos puedan tomar decisiones basadas en el conocimiento”.