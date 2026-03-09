El CEMI inició el ciclo lectivo 2026 y refuerza las políticas de inclusión de la Municipalidad de Paraná
El Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) comenzó un nuevo ciclo lectivo con un acto de bienvenida que contó con la participación de estudiantes, docentes, autoridades y familias. El espacio, ubicado en calle Juan Báez 2200, brinda formación, contención e inclusión a jóvenes y adultos con discapacidad. Para el ciclo lectivo 2026 se inscribieron 75 estudiantes.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, participó de la actividad y destacó el inicio de un nuevo año de trabajo, además de valorar el compromiso de toda la comunidad educativa.
“Se inicia el ciclo lectivo de este vínculo de enseñanza formal y no formal que sostiene el municipio. Esto se construye con el esfuerzo del privado y del público. Es un lugar modelo que hay que mantenerlo y ampliarlo cada año aportando algo nuevo”, expresó el funcionario.
Por su parte, la directora general de Políticas de Integración y Discapacidad, Cristina Ripari, destacó la trayectoria del espacio en la ciudad: “Este año el CEMI cumple 31 años trabajando por la inclusión, apostando a verdaderas propuestas laborales para los chicos y pasantías. No son tiempos fáciles, pero este año nos ponemos más fuertes y apostamos a sostener y a dar más para lograr un 2026 fecundo y próspero”.
A su turno, la coordinadora del Área de Discapacidad de la Municipalidad, Sandra Bordón, explicó que el CEMI forma parte de una política pública que se sostiene a partir del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.
“Se trata de una política dentro del área de discapacidad que desarrolla el municipio, apoyada por la comunidad, las redes territoriales, la cooperadora, padres y allegados”, indicó.
Además, la funcionaria detalló que por la mañana se desarrollarán talleres de formación laboral, mientras que por la tarde se llevarán adelante propuestas orientadas a la contención y al desarrollo personal de los estudiantes.