El CEMI inició el ciclo lectivo 2026 y refuerza las políticas de inclusión de la Municipalidad de Paraná

Redacción | 09/03/2026 | Paraná | No hay comentarios

El Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) comenzó un nuevo ciclo lectivo con un acto de bienvenida que contó con la participación de estudiantes, docentes, autoridades y familias. El espacio, ubicado en calle Juan Báez 2200, brinda formación, contención e inclusión a jóvenes y adultos con discapacidad. Para el ciclo lectivo 2026 se inscribieron 75 estudiantes.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, participó de la actividad y destacó el inicio de un nuevo año de trabajo, además de valorar el compromiso de toda la comunidad educativa.

Se inicia el ciclo lectivo de este vínculo de enseñanza formal y no formal que sostiene el municipio. Esto se construye con el esfuerzo del privado y del público. Es un lugar modelo que hay que mantenerlo y ampliarlo cada año aportando algo nuevo”, expresó el funcionario.

Por su parte, la directora general de Políticas de Integración y Discapacidad, Cristina Ripari, destacó la trayectoria del espacio en la ciudad: “Este año el CEMI cumple 31 años trabajando por la inclusión, apostando a verdaderas propuestas laborales para los chicos y pasantías. No son tiempos fáciles, pero este año nos ponemos más fuertes y apostamos a sostener y a dar más para lograr un 2026 fecundo y próspero”.

A su turno, la coordinadora del Área de Discapacidad de la Municipalidad, Sandra Bordón, explicó que el CEMI forma parte de una política pública que se sostiene a partir del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.

Se trata de una política dentro del área de discapacidad que desarrolla el municipio, apoyada por la comunidad, las redes territoriales, la cooperadora, padres y allegados”, indicó.

Además, la funcionaria detalló que por la mañana se desarrollarán talleres de formación laboral, mientras que por la tarde se llevarán adelante propuestas orientadas a la contención y al desarrollo personal de los estudiantes.

