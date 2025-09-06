El Cemener se acerca a los 200.000 pacientes atendidos y proyecta su expansión para 2026
El Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), referente regional en diagnóstico y tratamiento oncológico, está próximo a alcanzar los 200.000 pacientes atendidos desde su inauguración hace nueve años.
La cifra fue destacada en la última reunión de la Fundación Cemener, integrada por el Gobierno de Entre Ríos, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde también se delinearon proyectos estratégicos de crecimiento.
Plan de expansión hacia 2026
En el encuentro realizado en la sede de Oro Verde, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, representante del Ejecutivo provincial en la Fundación desde su creación, anunció gestiones junto a OSER para la transferencia de inmuebles lindantes al predio del centro, lo que permitirá concretar una ampliación de infraestructura.
Entre las obras planificadas con vistas a 2026, año en que el Cemener cumplirá una década de funcionamiento, se incluyen:
- La construcción de un laboratorio especializado.
- La creación de Cardiocemener, un nuevo espacio orientado al abordaje integral de patologías cardiovasculares.
- Un sector de estacionamiento ampliado, que facilitará la accesibilidad de pacientes y personal.
Referente regional en salud pública
Desde su apertura, el Cemener ha jugado un papel central en el fortalecimiento del sistema público de salud, brindando atención de alta complejidad en medicina nuclear, imagenología y oncología no solo a pacientes entrerrianos, sino también a quienes llegan desde provincias vecinas en busca de atención especializada.