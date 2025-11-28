El Carpincho desembarcó en Buenos Aires y llevó la campaña turística de Entre Ríos al corazón del microcentro
La mascota oficial de la campaña Verano 2026, El Carpincho, recorrió este viernes las calles de la ciudad de Buenos Aires acompañado por promotores de las microrregiones turísticas de Entre Ríos, acercando la oferta provincial al público porteño.
En el marco del lanzamiento de la temporada en la Casa de Entre Ríos, la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, junto a la Secretaría de Turismo, organizó una activación urbana protagonizada por El Carpincho, ícono de la nueva identidad promocional entrerriana.
A bordo de un colectivo de Flecha Bus, ploteado con la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, El Carpincho y los promotores de distintos destinos y parques nacionales desplelaron la propuesta turística en pleno microcentro.
El recorrido comenzó en Suipacha y Córdoba, continuó hacia la avenida 9 de Julio e incluyó una intervención en el Obelisco, además de una parada promocional en Corrientes y Florida. También se sumaron puntos clave como el Paseo del Bajo, Puerto Madero, y las avenidas Pellegrini, Santa Fe y Alem.
Durante todo el trayecto, El Carpincho interactuó con transeúntes, posó para fotos y generó escenas que captaron la atención del público, mientras los equipos promocionales distribuían merchandising e informaban sobre atractivos, actividades y espectáculos previstos para el verano entrerriano.