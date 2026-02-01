El carnaval entrerriano llega este miércoles a La Vieja Usina con delegaciones y sorteos
Debido al feriado provincial del martes, el evento fue reprogramado para este miércoles 4 de febrero a las 20 en La Vieja Usina, ubicada en Matorras 861 de Paraná. Desfilarán delegaciones de Nogoyá, Colonia Avellaneda y Gualeguay, en una propuesta con entrada libre y gratuita que forma parte de la agenda de verano de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Durante la noche habrá sorteos y puestos gastronómicos. Entre los premios se destacan un viaje a Gualeguaychú con entrada al Carnaval y a las Termas, además de pases para las Termas de María Grande, el Parque Acuático Mar de Sueños y el Carnaval de Victoria. Quienes asistan serán invitados en el ingreso a completar sus datos para participar de los sorteos.
La Vieja Usina volverá a convertirse en un corsódromo, donde cada delegación mostrará su color y su identidad. Se recomienda al público llevar sillones para mayor comodidad.
En ediciones anteriores del ciclo ya desfilaron delegaciones de Feliciano, Victoria, Ubajay, Santa Elena y Paraná, con una alta convocatoria de público.
La actividad integra CUAC! Cultura Activa Verano, la agenda que la Secretaría de Cultura desarrolla durante la temporada estival en distintos puntos de la provincia.