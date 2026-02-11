El carnaval entrerriano colmó La Vieja Usina en una noche de cultura y tradición
El espacio cultural La Vieja Usina de Paraná fue escenario de una nueva edición del carnaval entrerriano, con la participación de delegaciones de Urdinarrain, Rosario del Tala y Paraná. La jornada incluyó sorteos, propuestas gastronómicas y una gran convocatoria de público, con entrada libre y gratuita, en una actividad organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó la importancia de “seguir abriendo los espacios culturales al público y a cada localidad, siempre con una mirada federal. Trabajamos, junto con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, por una cultura activa, descentralizada y participativa”.
Entre el público, Sabrina, de Paraná, valoró que se “mantenga la tradición del carnaval en la gente”; María, de Rosario del Tala, invitó a “compartir la magia de las comparsas en cada localidad”; y Gori, de Urdinarrain, remarcó: “Mantenemos viva una tradición popular de varias generaciones y es valioso tener un espacio para compartirla con toda la provincia”.
Durante la última noche se realizaron sorteos que incluyeron un viaje a Gualeguaychú con pase a termas y carnaval, además de entradas a las termas de María Grande, al Parque Acuático Mar de Sueños y al complejo de piletas de Galarza con alojamiento.
A lo largo del ciclo desfilaron comparsas de Feliciano, Victoria, Ubajay, Santa Elena, Nogoyá, Gualeguay, Colonia Avellaneda y distintas agrupaciones de la capital entrerriana.
La propuesta formó parte de CUAC! Cultura Activa Verano, la agenda cultural que la Secretaría de Cultura desarrolla en distintos puntos de la provincia durante la temporada estival.