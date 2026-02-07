El Carnaval del País mantiene descuentos para residentes del departamento Gualeguaychú
El Carnaval del País renovó la invitación para que nadie se quede sin vivir la fiesta y mantiene el beneficio en el valor de las entradas generales para los residentes del departamento Gualeguaychú.
El espectáculo teatral a cielo abierto más grande de Argentina informó modificaciones en la venta de entradas tras el cierre de las promociones especiales de enero. Se establecieron nuevos precios y horarios de adquisición presencial, sosteniendo el compromiso de facilitar el acceso de los vecinos locales al Corsódromo.
Desde el sábado 7 de febrero, la entrada para los residentes de Gualeguaychú tendrá un valor de $20.000, con el descuento ya aplicado. Este precio regirá para la mayoría de las noches, excepto el sábado y domingo de carnaval, cuando el valor ascenderá a $30.000.
Como en ediciones anteriores, el ingreso será por una puerta específica y se deberá presentar DNI para acreditar domicilio en el departamento.
Las entradas para residentes solo podrán adquirirse de forma presencial en las boleterías del Corsódromo, los viernes desde las 17 horas y los sábados desde las 10 de la mañana.
Para el resto de las noches, las entradas generales para no residentes costarán $35.000, con una excepción durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, cuando el valor será de $40.000.
Además, la próxima semana la boletería abrirá desde el martes, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Durante el fin de semana largo, el servicio será de corrido desde las 9 horas hasta el cierre, durante sábado, domingo y lunes, ante la alta demanda prevista.
Se recordó que las ubicaciones y tickets también pueden gestionarse online a través del sitio www.allaccess.com.ar.