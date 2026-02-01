El Carnaval del País despidió enero con más de 19 mil personas en el Corsódromo
Más de 19 mil personas disfrutaron este 31 de enero de la quinta noche del Carnaval del País, en el Corsódromo de Gualeguaychú, una de las 11 jornadas previstas para esta edición del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina.
Desde las 22 horas, la pasarela volvió a desplegar todo su brillo con el paso de las cuatro comparsas. Papelitos abrió la noche con su propuesta “Vivos”, dirigida por Juane Villagra; luego desfiló Ara Yeví con “La resistencia”, a cargo de Guillermo Carabajal. El tercer turno fue para Marí Marí con “Genios”, bajo la dirección de Gregorio Farina; y el cierre estuvo a cargo de O’ Bahía, que presenta “El pescador, el genio y las mil y una noches”, dirigida por Adrián Butteri.
El público, que comenzó a llegar desde las 20 horas a las distintas ubicaciones del Corsódromo, alentó de manera constante el desfile de las comparsas, que muestran un alto nivel de competencia. Las temáticas de cada una pueden consultarse en la web oficial del evento.
La quinta jornada, que marcó el cierre de enero, cumplió con las expectativas tras una semana de intensas consultas y una fuerte concurrencia en boleterías. Restan seis noches para seguir disfrutando del Carnaval del País: 7, 14, 21 y 28 de febrero, y el fin de semana largo de carnaval los días 15 y 16 de febrero.
Como en cada fecha, la noche pudo seguirse en vivo a través del streaming oficial en YouTube y quedará disponible para verse desde cualquier parte del mundo.
Entradas y beneficios
Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados de 9 hasta el cierre en horario corrido. También se pueden comprar de forma online.
Los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un 50% de descuento en la entrada general, siempre que la compra sea presencial los viernes y sábados, presentando DNI que acredite domicilio. Este beneficio no rige para las noches del fin de semana largo de Carnaval.