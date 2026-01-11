El Carnaval del País deslumbró en su segunda noche con color, ritmo y una multitud en el Corsódromo
Con un muy buen marco de público, se vivió la segunda de las once noches previstas del Carnaval del País 2025, edición que rinde homenaje a Néstor Lapalma y Roberto Arakaki. La velada volvió a confirmar el brillo del mayor espectáculo teatral a cielo abierto de la Argentina.
A las 22 horas, la voz oficial del Carnaval del País, Silvio Solari, anunció el orden de salida y dio inicio a una noche cargada de color, magia y ritmo, protagonizada por las comparsas que hacen vibrar el Corsódromo.
Unas 12 mil personas disfrutaron de una jornada inolvidable con el desfile de Ara Yeví, que presentó “La resistencia” bajo la dirección de Guillermo Carabajal. Luego fue el turno de Marí Marí con “Genios”, dirigida por Gregorio Farina; continuó O’ Bahía con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, a cargo de Adrián Butteri; y el cierre estuvo a cargo de Papelitos, que desplegó “Vivos”, bajo la dirección de Juane Villagra.
Como ocurre en cada jornada de esta Fiesta Nacional, el espectáculo contó con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube “Carnaval del País”, además de una amplia cobertura de medios locales, provinciales, nacionales e internacionales.
Cómo continúa la Fiesta Nacional Carnaval del País
El Carnaval seguirá todos los sábados de enero y febrero, y se sumará el fin de semana largo de Carnaval, los días 14, 15 y 16 de febrero.
Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados de 9 al cierre, en horario corrido. También se pueden comprar de forma online en www.allaccess.com.ar.
Los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un 50 por ciento de descuento en la entrada general, siempre que la compra sea presencial y se presente DNI con domicilio. Este beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval y solo puede utilizarse los viernes y sábados.
En cuanto a las entradas y ubicaciones para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), podrán retirarse sin cargo los días jueves en la boletería del Corsódromo, en los horarios habituales, presentando el certificado correspondiente. En los casos de discapacidad motriz, si el CUD acredita acompañante, este también accederá a una entrada gratuita; de lo contrario, abonará el 50 por ciento del valor. Para otros tipos de discapacidad, los acompañantes deberán abonar el valor completo de la entrada general.
El retiro de entradas CUD se realiza durante la semana previa a la noche elegida y no se permite asistir dos sábados consecutivos. El ingreso al predio para personas con discapacidad motriz se realiza por calle Maestra Piccini al este, con posibilidad de acceso vehicular, aunque el vehículo no podrá permanecer dentro del predio.
Las personas con discapacidad que no residan en Gualeguaychú pueden comunicarse con la boletería para coordinar la reserva de entradas, a los teléfonos (3446) 237776, 644455 o 225258, teniendo en cuenta que los tickets se otorgarán hasta completar el cupo disponible.