El Carnaval del País de Gualeguaychú fue reconocido como Fiesta Nacional en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, evento que desde hace más de cuatro décadas es un símbolo cultural y turístico de Gualeguaychú, Entre Ríos y Argentina, con proyección internacional.
El acto se llevó a cabo en el stand de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Frigerio expresó que “hoy tenemos el honor de recibir esta distinción en nombre de los verdaderos protagonistas: los clubes, las comparsas y las familias del carnaval, que llevan años trabajando para lograr este reconocimiento nacional y lo seguirán haciendo con más fuerza”.
Además, subrayó que “en este momento complejo para el turismo, seguimos trabajando a nivel provincial y nacional para fomentarlo de todas las maneras, incluso sin presupuesto”, destacando iniciativas como el Pasaporte Entrerriano, los subsidios a la energía y la promoción Modo Carpincho. “Quienes conocen Entre Ríos y visitan una vez, siempre vuelven”, afirmó.
Por su parte, Daniel Scioli felicitó al gobernador y al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, remarcando que “detrás del carnaval hay una expresión cultural, mucho trabajo y alegría. Este evento es un orgullo para toda la Argentina y una gran atracción turística”.
Davico también agradeció el reconocimiento y resaltó que “después de 45 años de carnaval, finalmente logramos que el Carnaval de Gualeguaychú sea reconocido a nivel nacional”.
Durante la ceremonia se entregó una placa oficial que consolida al Carnaval del País como una de las celebraciones más representativas y convocantes del calendario turístico y cultural argentino.
La gestión para alcanzar esta distinción fue impulsada por el intendente de Gualeguaychú en el verano pasado y contó con el respaldo permanente del gobierno provincial.
La 45ª edición del Carnaval de Gualeguaychú comenzará el sábado 3 de enero de 2026 y se repetirá todos los sábados de enero y febrero, además del fin de semana largo de Carnaval, quedando en la historia como la primera edición del Carnaval del País celebrado como Fiesta Nacional.