El Carnaval del País 2026 levanta el telón el 3 de enero con 11 noches a puro brillo y tradición
Gualeguaychú ya vive la cuenta regresiva para una nueva edición del Carnaval del País, el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina, que comenzará el sábado 3 de enero de 2026 en el Corsódromo José Luis Gestro. La Fiesta Nacional del Carnaval se extenderá a lo largo de 11 noches, convocando a miles de visitantes de todo el país y del exterior.
El calendario incluye los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y el fin de semana largo de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero. Durante cada jornada, más de 1.000 integrantes desfilarán por la pasarela con 12 carrozas, impactantes coreografías, música en vivo, vestuarios de alto nivel y una puesta en escena que supera las 50 mil plumas, consolidando al evento como uno de los mayores atractivos turísticos del verano argentino.
Las cuatro comparsas protagonistas —Papelitos, Marí Marí, Ara Yeví y O’ Bahía— presentarán propuestas artísticas originales, cargadas de simbolismo, emoción y creatividad colectiva.
Papelitos (Club Juventud Unida), bajo la dirección de Juane Villagra, pondrá en escena el tema “Vivos”, un homenaje sensible a los constructores anónimos del carnaval. A través de una historia que enlaza generaciones, la comparsa reivindica a costureras, artesanos y trabajadores invisibles que, desde el anonimato, dieron y dan vida a la fiesta popular.
Por su parte, Marí Marí (Club Central Entrerriano), dirigida por Gregorio Farina, presentará “Genios”, una recreación inspirada en la leyenda de Aladino. La propuesta destaca que el verdadero poder no reside en la magia, sino en el talento humano: vestuaristas, carroceros, músicos y bailarines que, unidos, construyen una comparsa soñada para celebrar al pueblo.
Ara Yeví (Club Tiro Federal), con la dirección de Guillermo Carabajal, llegará con “La resistencia”, una puesta de fuerte contenido identitario y social. A partir de una relectura contemporánea del Martín Fierro, la comparsa propone un diálogo entre tradición y presente, reivindicando valores como la memoria, la justicia y la voz popular en tiempos de modernidad acelerada.
Finalmente, O’ Bahía (Club de Pescadores), dirigida por Adrián Butteri, desplegará “El pescador, el genio y las mil y una noches”, una ambiciosa narrativa inspirada en los relatos orientales. La historia recorre la astucia del pescador, la redención del genio y el poder transformador de la palabra, encarnado en la figura de Scheherezade, como símbolo de resistencia, inteligencia y esperanza.
Desde la organización recordaron que las entradas y ubicaciones pueden adquirirse a través de la plataforma AllAccess o en la boletería del Corsódromo. Además, se ofrecen promociones especiales para residentes de Gualeguaychú. Para más información, están disponibles los teléfonos 3446 225258, 3446 237776 y 3446 64445.