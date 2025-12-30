El Carnaval del País 2026 homenajeará a Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki
La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Carnaval del País llevará los nombres de Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki, dos figuras históricas que dejaron una huella imborrable en la identidad carnavalera de Gualeguaychú. La temporada comenzará el sábado 3 de enero, con once noches de brillo, música y tradición.
La Comisión Directiva del Carnaval del País anunció el reconocimiento como un merecido homenaje al compromiso, la dedicación y el legado de ambos hacedores, protagonistas fundamentales en la construcción de la fiesta popular que distingue a la ciudad y convoca a miles de personas cada verano.
Roberto “Toto” Arakaki, considerado un maestro de las plumas, fue uno de los pioneros de la comparsa Papelitos desde sus inicios en 1977. Su vivienda de la calle 25 de Mayo funcionó como el primer taller improvisado, donde comenzó a gestarse la creatividad colectiva que caracterizó a la comparsa. Con humildad y pasión inquebrantable, Arakaki perfeccionó la técnica de espaldares y tocados, marcando un estilo que inspiró a generaciones de artesanos. Su trabajo incansable, incluso colaborando con otras comparsas en años posteriores, reflejó un profundo compromiso con el Carnaval del País, transmitiendo no solo conocimientos técnicos sino también el amor por una tradición que forma parte del corazón de Gualeguaychú.
Por su parte, Néstor Lapalma se consolidó como una voz respetada y un líder positivo dentro de Marí Marí y del Club Central Entrerriano. Fue el primer embajador oficial de la comparsa, desempeñando una labor desinteresada y clave para el crecimiento de la fiesta. Su capacidad para unir equipos y sostener valores colectivos lo convirtió en un referente del espíritu comparsero. La huella de Lapalma permanece en cada desfile, recordando que detrás del brillo hay personas que, con esfuerzo silencioso, mantienen viva esta celebración nacional.
Este doble homenaje reafirma la tradición de la Comisión de dedicar cada edición a personalidades que representan lo mejor del carnaval gualeguaychuense. El legado de Lapalma y Arakaki iluminará las once noches de desfile que comenzarán el 3 de enero, invitando a vecinos y turistas a celebrar no solo el espectáculo, sino también a quienes lo hicieron posible con su dedicación inquebrantable.