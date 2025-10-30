El campo presiona al Gobierno por la baja de retenciones durante el Foro de Agronegocios
En el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó el 14° Forum Nacional de Agronegocios, organizado por el Grupo de Líderes Empresariales (LIDE), bajo el lema “Argentina en perspectiva: el futuro que debemos construir”.
El evento contó con una masiva presencia empresarial, en especial del sector agropecuario. En ese contexto, la Mesa de Enlace manifestó un fuerte respaldo al rumbo económico del Gobierno, aunque aprovechó el escenario para presionar públicamente al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, con pedidos reiterados para que anuncie la baja de retenciones.
Entre risas y aplausos del público, Iraeta respondió con tono distendido, asegurando que la reducción de retenciones “va a ocurrir”, aunque evitó precisar plazos. El funcionario destacó los descensos graduales ya implementados y afirmó que el Gobierno “entiende que la solución argentina es con el campo”.
Las demandas del agro
Durante el panel “Campo Argentino: Visión Compartida, Rumbo Estratégico”, los presidentes de las cuatro entidades del campo —Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro) y Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina)—, junto al titular de Aapresid, Marcelo Torres, plantearon la necesidad de políticas de Estado a mediano y largo plazo, eliminación de retenciones, mejoras en infraestructura (rutas y la hidrovía) y una articulación público-privada que promueva inversiones.
Sarnari señaló que el nuevo escenario político tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) es una oportunidad para “generar espacios de diálogo y planificación conjunta”, mientras que Magnano pidió al Congreso “dejar las pulseadas de la vieja política y enfocarse en las ideas”.
Pino destacó la madurez de la sociedad argentina al elegir un rumbo económico definido: “Aunque el camino es duro y duele, estamos seguros de que para atrás no volvemos”.
Infraestructura y reglas claras
Magnano consideró clave aumentar la inversión para mejorar la infraestructura y ampliar el uso del ferrocarril y la hidrovía. En tanto, Castagnani reclamó estabilidad y reglas de juego previsibles, advirtiendo que la ganadería necesita entre dos y cinco años para mostrar resultados.
Sarnari, por su parte, remarcó la importancia de infraestructura rural, educación, conectividad y tecnología para evitar el éxodo de jóvenes del campo: “Necesitamos que nuestros hijos quieran quedarse y vean al sector como pujante y con futuro”.
Retenciones y financiamiento
En materia impositiva, Lucas Magnano se mostró optimista ante la posibilidad de una nueva baja de retenciones, al considerar que la mejora en los mercados y la baja del riesgo país podrían abrir margen fiscal.
Castagnani bromeó con que Iraeta “va a anunciar la eliminación de las retenciones”, mientras que Nicolás Pino calificó el tributo como “el impuesto más injusto” y cuestionó su uso: “Lo más grave no es la retención en sí, sino lo que hicieron con ese dinero, que se lo chorearon. Con este Gobierno, tengo claro que se van a eliminar”.
Finalmente, Sergio Iraeta recordó que hace un año la soja tenía una alícuota del 33% y hoy está en 26%, y reafirmó: “No es hoy, pero va a ocurrir. El presidente y el ministro de Economía están comprometidos con seguir bajando las retenciones”.