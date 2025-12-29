El Camping Toma Vieja se consolida como una alternativa para disfrutar el verano en Paraná
La Municipalidad de Paraná puso en valor y reacondicionó el Camping Toma Vieja para el disfrute de vecinos y turistas durante la temporada estival. El predio se encuentra habilitado todos los días de 9 a 20, con una amplia propuesta recreativa que incluye áreas de acampe, asadores, juegos infantiles, piletas y canchas deportivas, convirtiéndose en una opción ideal para paranaenses, turistas y excursionistas.
La intendenta Rosario Romero recorrió el complejo y destacó la apertura de la temporada: “Ya se encuentra activo y habilitado para que la gente venga y lo pueda disfrutar. Las piletas son transparentes y están bien cuidadas, en un entorno verde que refleja el buen trabajo del equipo municipal. Estamos contentos porque es un lugar más que se ofrece a las familias para refrescarse en estos días de tanto calor”, expresó.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, remarcó el perfil del espacio: “Es un lugar habilitado para la familia y la recreación, tanto para los paranaenses como para los turistas. Tiene un costo de ingreso con tarifas para visitantes y una tarifa de acampe, además de un descuento exclusivo del 50 por ciento para empleados municipales”.
Durante el año se llevaron adelante obras de mantenimiento y puesta a punto, entre las que se destacan la incorporación de iluminación LED y el mantenimiento integral de las piletas: una olímpica, una semiolímpica y una piscina destinada a niños y niñas. “Contamos con personal municipal que trabaja para mantener el complejo en óptimas condiciones, además de guardavidas disponibles de 8 a 20 horas para garantizar la seguridad de los usuarios”, señaló Hirschfeld.
Finalmente, el funcionario apeló a la responsabilidad de los visitantes: “Es fundamental mantener limpio el espacio. Hay cestos de basura disponibles en todo el complejo para depositar los residuos. Debemos cuidar no solo nuestro entorno, sino también el espacio común para que otros puedan disfrutarlo”.
De la recorrida también participó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Tarifas vigentes para acceder al predio
Derecho de ingreso (a partir de los 12 años): $1.500
Empleados municipales: $750
Autos y motovehículos: $850
Motorhome, casa rodante, tráiler, colectivo o similares: $4.800
Derecho diario por instalación de carpas:
Carpa hasta cuatro personas: $5.900
Carpa de más de cuatro personas: $8.800
Derecho diario por estacionamiento:
Casa rodante: $11.750
Motorhome: $14.800