El campeón mundial de rally, Juan Cruz Yacopini, se accidentó en Mendoza y está internado en grave estado
El piloto de rally raid Juan Cruz Yacopini, reciente campeón de la Copa Mundial de Bajas FIA, sufrió un grave politraumatismo y shock medular tras arrojarse al agua en una zona de poca profundidad mientras navegaba en una lancha con amigos por la zona de Camping El Bigua, en el dique El Carrizal.
Tras el dramático hecho, el deportista mendocino de 26 años fue trasladado de urgencia por sus acompañantes hasta un punto de encuentro ubicado sobre la ruta 62 donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, según publica el diario El Sol.
En ese trayecto, el piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le practicó el personal médico su condición se estabilizó.
En primera instancia, Yacopini fue trasladado al Hospital Perrupato, y tras un primer examen allí le diagnosticaron politraumatismo grave y shock medular.
Debido a la complejidad del cuadro, el deportista fue posteriormente trasladado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado en estado delicado.
Yacopini está cerrando su mejor año en el automovilismo, luego de consagrarse campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) tras ganar cuatro competencias del circuito, y estaba comenzando su etapa de preparación para correr el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa.
El mendocino corrió su primer Dakar con apenas 19 años junto a su padre, Alejandro. A partir de esa primera participación, sumó otras cuatro y la última, este año, fue la de su mejor resultado: terminó séptimo en la clasificación general de la categoría autos.