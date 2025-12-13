El campeón del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino ganará gloria pero no tanta plata como en otros países
Esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing Club y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Más allá del prestigio deportivo y de la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el incentivo económico para el campeón vuelve a quedar en el centro del debate por su escasa magnitud en comparación con otros certámenes.
De acuerdo a información a la que accedió Infobae, el club que se consagre campeón recibirá un premio de 500.000 dólares, monto otorgado por la Conmebol a las federaciones sudamericanas, además del 70% de la recaudación de la final, una vez descontados los gastos de organización.
Para la definición del Clausura se pusieron a la venta 33.500 entradas (13.500 para Estudiantes y 20.000 para Racing), con precios que oscilaron entre 50.000 y 150.000 pesos. Con esos valores, el ingreso total para el vencedor rondaría los 2.300 millones de pesos, equivalentes a unos 1,6 millones de dólares. El premio fijo de 500.000 dólares es el mismo que recibió Platense por consagrarse en el Torneo Apertura.
Estas cifras posicionan al torneo argentino por debajo de la mayoría de los campeonatos relevantes de Sudamérica y muy lejos de los premios que entregan las grandes ligas europeas. Incluso, el monto resulta inferior al que percibió Coritiba, campeón de la Serie B de Brasil, que obtuvo un equivalente a 648.000 dólares.
Más allá del premio inmediato, el título nacional ofrece un beneficio clave: la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Solo por participar en la fase de grupos, cada club recibe un ingreso base cercano a los 3 millones de dólares, según los valores distribuidos en la última edición del certamen. Ese monto, independientemente del rendimiento deportivo, se transformó en una de las principales fuentes de ingresos anuales para los equipos argentinos.
Un informe de DataRef muestra el contraste regional: Brasil lidera el ranking con 10 millones de dólares para el campeón del Brasileirao. Uruguay y Bolivia otorgan 1 millón de dólares, mientras que Perú reparte 650.000 y Chile unos 600.000 dólares. Por debajo de Argentina aparecen Colombia y Ecuador, con 230.000 dólares, y Paraguay, que cierra la lista con apenas 128.000 dólares para su campeón.
La brecha se amplía aún más al mirar a Europa. El último campeón de la Serie A, Napoli, recibió 32,6 millones de euros (alrededor de 38 millones de dólares). En España, el Barcelona percibió 58 millones de euros, mientras que en la Premier League, el Manchester City obtuvo 76,3 millones de euros, superando los 89 millones de dólares.
Estas diferencias responden a una cuestión estructural: en Europa, los premios se sustentan principalmente en la venta de derechos televisivos y acuerdos comerciales globales, mientras que en Sudamérica los ingresos dependen en gran medida de la recaudación local y de los montos fijos distribuidos por la Conmebol, lo que limita la competitividad económica de los torneos.
La temporada 2025 del fútbol argentino todavía tendrá otra definición relevante. A la final del Clausura se sumará el Trofeo de Campeones, que enfrentará a Platense, ganador del Apertura, con el campeón del Clausura. El encuentro está previsto para el 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25.000 espectadores y presencia de ambas parcialidades.