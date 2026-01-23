El camino del maíz en la zona núcleo expone obstáculos que generan inquietud
Puede parecer paradójico que la campaña de maíz esté afectada en este momento tanto por inundaciones como por sequías, pero es lo que realmente está ocurriendo: la geografía del cereal en la Argentina es tan vasta, que ambas situaciones están sucediendo en simultáneo.
En el norte argentino, donde la siembra aún no finalizó, los excesos de lluvias de las últimas semanas han perjudicado el avance de implantación, mientras que en el centro del país hay muchísimos lotes donde el agua escasea y ya se están previendo, como mínimo, mermas en los rindes.
A la par, otro frente de tormenta apareció con el incipiente retorno de la chicharrita, sobre todo en las zonas endémicas, donde ya hay productores y agrónomos evaluando cambiar de estrategia productiva ante la presencia del insecto vector de la enfermedad del achaparramiento del maíz.
Según el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de maíz en todo el país alcanzó el 93,1% del área proyectada, con una demora interanual de 5,3 puntos porcentuales.
¿El motivo? Fundamentalmente, las inundaciones en el norte. “Las labores continúan retrasadas en el NOA y el NEA debido a la imposibilidad de ingresar a los lotes tras las precipitaciones recientes”, precisa el reporte.
En esas regiones, junto al centro-norte de Santa Fe, se agrega el incremento de poblaciones de Dalbulus maidis, que empieza a modificar las decisiones de manejo. “Parte de la superficie tardía aún no implantada podría reorientarse hacia soja”, asegura el PAS.
Del otro lado del mapa, “se relevan deterioros y pérdidas puntuales tanto de área como de rendimiento en el sur de Córdoba, asociados a la menor disponibilidad de humedad y las altas temperaturas”, añade el informe.
La periodista Fernanda Bireni reveló una situación incluso desoladora en lotes del sur cordobés, donde ya se abandonó la posibilidad de cosecha y los productores decidieron ingresar bovinos para que consuman el cereal.
En tanto, el informe mensual de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) afirma que la siembra maicera se encuentra en etapas finales, quedando pendiente solamente lotes tardíos o de segunda en el norte de Santa Fe, sur de Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y el NOA.
Desde el Gobierno también reconocen un escenario que se complicó debido a la desaparición de las lluvias en la región pampeana.
“En las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y centro sur de Santa Fe, si bien hay humedad subsuperficial, las altas temperaturas de los últimos días están provocando estrés al cultivo principalmente en las horas de mayor insolación, observándose acartuchamiento de hojas”, afirma el relevamiento oficial.
Y agrega: “Aunque, por el momento, el maíz presenta un buen estado, se estima que afectará los rindes potenciales, principalmente a los que se encuentran en etapas reproductivas”.
Del mismo modo, la Secretaría de Agricultura menciona que “los maíces de siembra tardía se encuentran en etapas vegetativas o aún se están implantando en el norte del país, en donde las lluvias fueron abundantes complicando las labores”.
Con respecto a la chicharrita, completa: “En el aspecto sanitario, si bien los monitoreos realizados en las zonas más afectadas por achaparramiento informan baja presencia de Dalbulus maidis en las trampas, se mantiene el nivel de alerta, continuando con los monitoreos y evaluando la realización de controles”.
En su informe semanal para la zona núcleo, la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) también suma su preocupación ante el panorama que enfrenta el cereal, luego de que la campaña iniciara con todo a favor para lograr un récord productivo.
“Al presente, 6 de cada 10 lotes siguen entre muy buenos y excelentes, pero esa condición cayó 8 puntos porcentuales en la última semana. Los cuadros regulares ganaron 2 puntos y ya explican el 9% del área, mientras que apareció un 1% de lotes en mal estado. La foto general aguanta, pero la situación es tan heterogénea como lo fueron las lluvias desde fines de diciembre”, afirman desde Rosario.
Por ejemplo, la GEA menciona que en la zona de Colón (Buenos Aires), según los técnicos, “la campaña va a terminar siendo muy buena, aunque podría haber sido mucho mejor”. El lamento es que “el maíz venía con la vara muy alta después de una cosecha fina récord y con un muy buen escenario hídrico hasta Navidad”.
Pero hay regiones donde la falta de agua ya ni siquiera sostener el llenado de granos. Por ejemplo, en el sudeste cordobés: “Hacia el norte y el este de Marcos Juárez, estiman pérdidas de rinde del 30 al 50%, con rindes que rondarían los 70 qq/ha o menos”.
Más ejemplos: “En San Gregorio el ajuste también se siente, con recortes de entre 25 y 30% en ambientes más flojos, y del 10% en lotes mejores, mientras que en San Pedro y Baradero esperan rindes de 70 a 75 qq/ha. Además, los técnicos anticipan que la cosecha se adelantará en los lotes más castigados por la seca, y que podrían empezar a levantarse en los primeros días de febrero, junto con algunos cuadros sembrados muy temprano, por lo que las lluvias que se esperan para la próxima semana llegarían tarde”, completa la GEA.
En lo que respecta a Córdoba, la Bolsa de Cereales de esa provincia también suma su mirada. “Los maíces tempranos, principalmente en los departamentos del sur, fueron los más afectados por las altas temperaturas, la escasez de lluvias y los eventos de granizo ocurridos durante los meses de noviembre y diciembre”, afirma en su último relevamiento agrícola.
“Según los reportes, estos daños ya se manifiestan en los lotes y se espera una reducción de los rindes, dado que las condiciones climáticas desfavorables coincidieron con el período crítico del cultivo. En contraste, los maíces tardíos presentan un mejor estado general, ya que la demanda hídrica en la etapa de formación de hojas es menor”, añade.