El cadáver del rehén argentino Lior Rudaeff fue entregado por Hamas a Israel
El Ejército de Israel confirmó este sábado que el cadáver entregado el viernes en Gaza por Hamas corresponde al argentino Lior Rudaeff, quien fue asesinado el 7 de octubre de 2023 mientras intentaba defender su kibutz Nir Yitzhak durante el ataque terrorista que desató la guerra en Gaza.
“Tras el proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que fue repatriado para ser enterrado”, señalaron las autoridades israelíes en un comunicado militar.
Rudaeff, voluntario y chofer de ambulancia, tenía 61 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos. Fue asesinado mientras cumplía tareas de defensa comunitaria, junto a otros habitantes del kibutz, cuando las fuerzas de Hamas irrumpieron en la zona fronteriza. Su cuerpo fue llevado a Gaza el mismo día del ataque y su muerte se confirmó oficialmente en mayo de 2024.
El argentino había llegado a Israel a los siete años junto a sus padres y pasó toda su vida en Nir Yitzhak. Trabajó en el campo, transportó producción agrícola y llegó a tener una fábrica de plásticos antes de dedicarse a la seguridad comunitaria. Formó una familia junto a Yaffa, de origen marroquí, y era abuelo de dos nietos, Tomer y Dagan. Su hijo menor, Ben, sobrevivió al ataque al festival de música por la paz, tras correr más de 10 kilómetros para salvar su vida.
Repatriación y tregua
Tras el anuncio, fuentes del hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, confirmaron que Israel entregó 15 cuerpos a las autoridades gazatíes, mediados por la Cruz Roja, como parte del acuerdo de tregua vigente. El pacto establece que Israel devuelve 15 cuerpos por cada cadáver entregado por Hamas.
En el marco del acuerdo coordinado por Estados Unidos, Hamas y sus aliados aún deben entregar cinco cuerpos de rehenes (cuatro israelíes y un tailandés). En total, el grupo se comprometió a restituir los restos de 28 rehenes fallecidos.
“No descansaremos”
El Foro de las Familias de Rehenes, principal organización israelí dedicada a exigir la liberación de los cautivos, celebró la repatriación de Rudaeff:
“Pese al dolor, reconforta en cierta medida a una familia que vivió más de dos años de angustia e incertidumbre”.
La entidad reiteró que “no descansaremos mientras no vuelva a casa el último rehén”.
Aunque persisten tensiones y brotes de violencia, la frágil tregua en Gaza se mantiene. Israel ha acusado reiteradamente a Hamas de ralentizar la devolución de cuerpos, mientras que el grupo terrorista alega que muchos restos permanecen sepultados bajo los escombros provocados por la ofensiva israelí.