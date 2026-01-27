El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a Mi Entre Ríos y consolida la publicación 100 por ciento digital
El Boletín Oficial de la provincia de Entre Ríos se incorporó a la plataforma Mi Entre Ríos, en un paso clave dentro del proceso de modernización y digitalización de los servicios del Estado provincial. La integración permite centralizar y simplificar los trámites, avanzando hacia un sistema completamente digital, con mejoras significativas en tecnología, eficiencia y transparencia.
Con esta incorporación, el trámite de publicación se realiza de manera íntegramente online, mediante un procedimiento guiado paso a paso, disponible las 24 horas, con seguimiento en tiempo real y notificaciones permanentes que informan el estado de cada gestión. El nuevo esquema optimiza la experiencia del usuario y agiliza los tiempos administrativos.
Este avance posiciona al Boletín Oficial de Entre Ríos entre los más modernos y tecnologizados del país. “Es un paso más en la decisión política de modernizar el Estado y ponerlo al servicio de los entrerrianos. Esto no solo mejora la experiencia del ciudadano, sino que también optimiza los recursos públicos y fortalece la eficiencia de la gestión”, destacó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.
En paralelo, se llevó adelante una adecuación del cuadro tarifario vigente, dejando atrás la lógica de costos vinculada al Boletín impreso para adoptar un esquema acorde a la publicación digital. De este modo, los valores se relacionan con el procesamiento y carga de la información, y no con la extensión ni el tipo de texto. En este sentido, Entre Ríos se convierte en pionera a nivel nacional, al ser la primera provincia en adaptar su cuadro tarifario a un sistema de publicación íntegramente digital.
El nuevo formato de solicitudes permitirá, además, un ahorro de recursos para la provincia, al optimizar el uso del capital humano y mejorar la eficiencia de los procesos internos.
Al respecto, el director de la Imprenta y Boletín Oficial, Diego Dlugovitzky, señaló: “Hace dos años, el Boletín Oficial registraba un atraso sistemático en sus publicaciones. En la actualidad, no solo se encuentra al día, sino que ha implementado un sistema digital moderno, sin utilización de papel y con una mayor capacidad diaria de procesamiento de información”.
Este logro fue posible gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Boletín Oficial, en el marco de una política sostenida de transformación digital del Estado entrerriano.
LINK AL TRÁMITE EN MI ENTRE RÍOS:
https://mientrerios.gob.ar/tramites/47-publicacion-en-el-boletin-oficial