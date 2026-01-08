El Boletín Oficial de Entre Ríos aplica un nuevo esquema de tarifa única desde el 8 de enero
A partir de este jueves 8 de enero, la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las publicaciones oficiales a través de la Dirección de Imprenta y Boletín Oficial de Entre Ríos. La actualización no solo redefine los montos, sino que también simplifica el sistema y lo adapta definitivamente al formato digital.
El Boletín Oficial comenzó a aplicar un nuevo esquema de tarifa única por trámite, bajo el concepto “Todos los trámites, una sola tarifa”. La modificación elimina la multiplicidad de ítems existentes y propone un sistema más claro, transparente y previsible, que facilita tanto la comprensión de la información como el cálculo de costos por parte de los usuarios.
Con esta reestructuración, el sistema deja atrás la lógica histórica de la publicación en papel, vigente durante más de un siglo, y vincula el valor de las publicaciones al trabajo de procesamiento de la información, y no a la extensión del texto ni a la cantidad de días de publicación.
Entre los cambios más relevantes se destaca la implementación de costo cero para las publicaciones del propio gobierno provincial, que hasta ahora implicaban únicamente gastos operativos sin generar ingresos genuinos. Esta decisión permite optimizar los tiempos administrativos y cuidar los recursos públicos.
El nuevo esquema establece una Tarifa Única, definida como un monto fijo para cada grupo de usuarios, sin distinción por categoría, extensión del texto ni cantidad de días, lo que aporta mayor previsibilidad y equidad en el acceso a las publicaciones oficiales.
Cuadro tarifario vigente desde el 8 de enero
El sistema tarifario quedó organizado en tres grupos:
Grupo 1
Incluye a personas físicas y jurídicas que realizan publicaciones derivadas de trámites administrativos ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos, de otras jurisdicciones, y de procedimientos judiciales ante el Poder Judicial. También comprende a personas jurídicas que deben cumplir con publicaciones por actos estatutarios o contractuales, como colegios profesionales, clubes y sociedades.
La tarifa única para este grupo es de 2.500 pesos, mientras que la publicación de balances y/o inventarios tiene un valor de 25.000 pesos por página.
Grupo 2
Abarca a municipios, organismos descentralizados —tanto autárquicos como autónomos— y organismos públicos que no pertenecen a la provincia de Entre Ríos.
La tarifa única es de 6.000 pesos, y la publicación de balances y/o inventarios mantiene un costo de 25.000 pesos por página.
Grupo 3
Está integrado por los órganos de la Administración Pública de la provincia de Entre Ríos que no se encuentran incluidos en el Grupo 2.
Las publicaciones para este grupo no tienen costo.
Desde la Imprenta y Boletín Oficial de Entre Ríos remarcaron que este nuevo esquema responde a la necesidad de contar con un sistema más simple, accesible y previsible, que garantice igualdad de criterios para todos los usuarios y permita optimizar los procesos de publicación oficial.