El Boletín Oficial confirmó el descongelamiento de los salarios para ministros y altos funcionarios de Milei
El Poder Ejecutivo oficializó este viernes el aumento salarial para ministros y altos funcionarios del Gobierno. Lo hizo con la publicación del Decreto 931/2025 en el Boletín Oficial de este viernes, el primero de 2026. El documento no detalló las sumas que percibirá a partir de ese mes el alto funcionariado, cuyos ingresos estaban congelados desde diciembre de 2023.
Lo que sí se aclaró es que no habrá incrementos para Javier Milei ni para Victoria Villarruel, y que los aumentos no serán retroactivos.
En específico, la actualización recaerá sobre las retribuciones de los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios; las Autoridades Superiores incluidas en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07; y los funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
El documento oficial remarcó, además, que “en caso de que la Administración Pública Nacional presente un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de las autoridades superiores referidas quedarán automáticamente congeladas y no podrán recibir incrementos mientras dicha situación persista”. El objetivo que persigue esa cláusula es “reafirmar la importancia del superávit fiscal”.
En los considerandos del Decreto, el Gobierno indicó que: “Resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.
Ese escenario, “en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado”, concluyeron las autoridades.
“En consecuencia, teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta Administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional, sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, agregó la normativa.
Y completó: “El ordenamiento de las remuneraciones de las referidas Autoridades se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público y forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional”.
“Dicho ordenamiento constituye una medida necesaria pero no aislada, y debe entenderse como parte de un proceso de transformación del Estado Nacional tendiente a dejar atrás un esquema de empleo público desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados”, completó el Gobierno.