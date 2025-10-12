El biógrafo de Milei sigue dando que hablar… y Esteban Bullrich lo rotuló de “idiota”
Un fuerte enfrentamiento se desató en la red social X entre el exsenador y referente del PRO, Esteban Bullrich, y el escritor Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei. La disputa escaló luego de que Márquez cuestionara con dureza la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana Corina Machado.
El conflicto comenzó cuando Márquez publicó un tuit con una crítica lapidaria al galardón otorgado a Machado, minimizando la relevancia del premio al considerarlo una herramienta “para consumo de progres y buenistas”.
El escritor argumentó que el Premio Nobel de la Paz ha perdido seriedad, mencionando a galardonados anteriores:
“VERGÜENZA AJENA. El Premio Nobel de la Paz desde hace años es una caricatura para consumo de progres y buenistas: se lo dieron a Obama, a la guerrillera Rigoberta Menchú, a Juan Manuel Santos tras entregarse a los narco-marxistas de las FARC y ahora a ésta emisaria de Maduro que parodia de ‘opositora’”, escribió el biógrafo.
La reacción de Esteban Bullrich, conocido por su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y su compromiso político, fue inmediata y sin rodeos. El exsenador retuiteó el mensaje de Márquez y, con una frase directa y contundente, desautorizó la postura del biógrafo de Milei: “Qué idiota sos”.
El cruce generó un gran revuelo en la esfera política digital, poniendo de manifiesto las diferencias ideológicas dentro del propio espectro de derecha, especialmente en lo que respecta a la política internacional y el apoyo a la oposición venezolana.