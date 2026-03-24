El biógrafo de Milei le pidió a Adorni que tenga “un gesto de grandeza” y renuncie: “Está haciendo daño su permanencia en el Gobierno”
El escritor argentino Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, consideró que las recientes polémicas de Manuel Adorni, “le están haciendo daño al Gobierno” y pidió al jefe de Gabinete, que tenga un “gesto de grandeza” y renuncie al cargo.
“Adorni puede ser super honesto, pero desde el punto de vista político está haciendo daño su permanencia en el Gobierno, creo que tendría que tener un gesto de grandeza”, expresó Marquez en una entrevista televisiva para TN.
“Toda la gente está haciendo un esfuerzo, Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no de lo que se le adjudica”, sostuvo Márquez.
Sin embargo, el escritor consideró que: “Lo de Adorni puede ser grave en términos políticos, en términos judiciales, pero es muy inferior comparado con el Gobierno precedente”.
Aunque indicó que el funcionario “se maneja mal con la prensa, se contradijo, no estuvo seguro, no fue convincente” y marcó: “Cuando gobierna el no-peronismo, el electorado es muy duro”.
“Al peronismo se le perdona cualquier cosa, pero el no-peronismo no se puede dar esos lujos; muchos estamos haciendo un esfuerzo en un gobierno que es muy bueno pero que estas desprolijidades eclipsan”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que “así como tantos hacemos un esfuerzo personal a nivel ciudadano, los dirigentes del Gobierno tiene que hacer lo propio” y marcó: “Nadie es indispensable salvo Milei. Los ministros son fusibles”.
Consultado por la postura de Milei sobre este tema, Márquez dijo: “Lo conozco desde 2015, sé de su inclaudicable moral, de lo que es a nivel personal, un tipo austero, noble, eso no me preocupa”.
Asimismo, consideró que este no es “el peor momento del Gobierno”. “El peor momento de La Libertad Avanza fue cuando se pierde en septiembre en Provincia (de Buenos Aires), con el tema de (José Luis) Espert en el medio”.