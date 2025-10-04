Maran Suites & Towers

El biógrafo de Milei fue lapidario con Espert: “Si no renuncia, la victoria del peronismo será aplastante y el proyecto naufraga”

Redacción | 04/10/2025 | Destacadas, Política | No hay comentarios

En medio del escándalo y la tensión al interior del Gobierno tras la confirmación de los vínculos entre José Luis Espert y el empresario Fred Machado, detenido y acusado por la Justicia de Estados Unidos de liderar una organización vinculada al narcotráfico, el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, fue lapidario y le reclamó con vehemencia que renuncie a la candidatura, advirtiendo que si no lo hace la victoria del peronismo será “aplastante” y haría “naufragar” el proyecto político del Gobierno.

“Si Espert no renuncia, la victoria ya la tienen”, dijo sobre el balance de fuerzas con el peronismo. “Va a ser una victoria escandalosa. Si cambiamos las reglas de juego, rápidamente podemos dar vuelta el partido. Si seguimos participando del error, lo único que vamos a hacer es que esa victoria sea sonora, desesperante, aplastante y el proyecto político naufrague”, sostuvo Márquez en un vivo con seguidores libertarios.

Para el escritor libertario, Espert “es un muerto político, no lo va a votar ni el fiscal de mesa”.

En el mismo sentido, repitió el reclamo: “Esto lo convierte en un político muerto. No podemos recuperar 13 puntos con un político muerto, renunciá. Si te querés aferrar a los fueros, los fueros te los sacan en dos minutos igual”.

Para el escritor, Espert debe tener “un gesto patriótico, heroico” y le pidió que deje el ego de lado.

“Desaparecé de la escena. Hacé lo que tengas que hacer, vos sabrás, políticamente estás terminado, pero una cosa es que vos estés terminado y otra cosa es que termines políticamente con el proyecto de gobierno que empezó en 2023, eso sería traición a la patria”, enfatizó.

Al insistir con las críticas al diputado y candidato libertario, Márquez dijo que “falta que se deje de joder de aferrarse y se diluya y se vaya”. Y cerró: “Eso le estamos pidiendo desde este modestísimo lugar”.

