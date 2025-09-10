El Becario te Muestra reunió a más de 2.500 estudiantes en Colón
Se desarrolló en Colón la 13° edición de la Feria de Carreras y Oficios “El Becario te Muestra”, impulsada por el Gobierno de Entre Ríos. El evento contó con más de 30 stands de propuestas educativas de nivel superior de toda la provincia y la participación de más de 2.500 estudiantes de 10 departamentos entrerrianos.
La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la ex metalúrgica Colón, organizada de manera conjunta por el Instituto Becario y el municipio local. Participaron universidades públicas y privadas, además de institutos terciarios que exhibieron su oferta académica.
El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, señaló: “El Becario te Muestra es un instrumento para visibilizar la oferta académica de la provincia, siempre con el norte de acompañar los sueños de los estudiantes y sus familias”.
Agregó además: “Es fundamental que los chicos puedan estudiar acá, para hacer posible ese sueño personal de crecer en Entre Ríos. Tal como nos instó el gobernador Rogelio Frigerio, seguimos trabajando en socializar toda esta información, para que más estudiantes puedan tomar decisiones a conciencia”.
Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, destacó: “Este es un evento muy importante para la mirada de desarrollo que tenemos como ciudad. Valoramos la determinación de federalizar esta propuesta educativa, con miles de jóvenes de toda la provincia hoy en Colón para analizar distintas posibilidades de formación superior”.
La docente Ivana Maquiavelo, de la Escuela Técnica N°1 de Colón, resaltó: “Es clave que tantos chicos tengan la oportunidad de conocer tantas propuestas para estudiar. Esa oferta está en distintas ciudades, por lo que es fundamental evaluar en familia cuál es la más conveniente para cada alumno”.
Además de los stands educativos, la feria incluyó actividades recreativas y culturales, como un circuito vial de la Policía de Entre Ríos, el espacio “Entre libros y ríos”, la propuesta de innovación Explorá UNER, y la charla “Mis primeros pasos hacia el mundo universitario”.