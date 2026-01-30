El BCRA advirtió sobre riesgos para la desinflación en el inicio de 2026
La inflación anual de 2025 cerró en 31,5%, lo que confirmó una marcada desaceleración respecto de años anteriores. Sin embargo, un análisis del Banco Central de la República Argentina (BCRA) advirtió que el proceso de desinflación podría enfrentar riesgos en los primeros meses de 2026, a partir de factores estacionales, ajustes en precios regulados y cambios metodológicos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según el último Informe de Política Monetaria, el BCRA señaló que, si bien la tendencia de fondo continúa siendo descendente, entre junio y diciembre del año pasado se observó una dinámica mensual con cierta aceleración, lo que obliga a monitorear con cautela el arranque del nuevo año.
Entre los principales riesgos, el organismo identificó la estacionalidad del rubro Carnes y derivados, que entre noviembre y marzo suele impactar sobre la categoría Núcleo del IPC, indicador clave que excluye precios regulados y estacionales. De acuerdo con el informe, “la estacionalidad del agrupado Carnes y derivados puede afectar la medición del componente Núcleo”, seguido de cerca por la autoridad monetaria para evaluar la inflación subyacente.
Además, el BCRA advirtió que marzo suele concentrar aumentos relevantes en rubros específicos, como Educación (precios regulados) y Prendas de vestir (estacionales). En el caso de la indumentaria, explicó que los incrementos están asociados al cambio de temporada, un fenómeno habitual pero con impacto puntual en el índice general.
Ajustes tarifarios y precios regulados
Otro de los factores de riesgo señalados está vinculado a la corrección de tarifas residenciales de electricidad y gas, en el marco de la readecuación del esquema de subsidios. El Banco Central indicó que estos ajustes podrían presionar transitoriamente la categoría de precios regulados, aunque aclaró que no implican un cambio en la tendencia de fondo del proceso desinflacionario.
Según el organismo, se trata de impactos de corto plazo, derivados de modificaciones en precios administrados, que no responden a un deterioro estructural de la dinámica inflacionaria.
Cambios metodológicos en el IPC
El informe también puso el foco en la actualización de la canasta de consumo del IPC anunciada por el Indec. El BCRA sostuvo que “la magnitud de los impactos transitorios sobre la inflación estará influida por los nuevos ponderadores del IPC”, lo que introduce incertidumbre adicional en la lectura de los primeros registros inflacionarios de 2026.
El cambio metodológico podría alterar el peso relativo de cada rubro, modificando la incidencia de determinados aumentos en el índice general durante los meses iniciales de aplicación.
Expectativas para el resto de 2026
Más allá de estos riesgos, el Banco Central anticipó que, una vez superadas las presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos, la inflación retomaría su sendero descendente. En ese sentido, destacó que los indicadores de alta frecuencia vinculados a alimentos ya muestran una moderación de las presiones sobre precios en productos no afectados por la estacionalidad.
Asimismo, el organismo remarcó que una menor inercia inflacionaria, reflejada en los acuerdos salariales, podría tener especial incidencia en el segundo trimestre de 2026, reforzando el proceso de desaceleración.
Entre los factores que podrían consolidar la desinflación, el BCRA mencionó la continuidad de una política monetaria contractiva, mayor estabilidad cambiaria y una reducción gradual de la indexación en la economía.
Qué espera el sector privado
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA mostró un escenario alineado con la visión oficial. Los analistas estimaron una inflación de 2% en enero, 1,8% en febrero y 1,9% en marzo, con una tendencia descendente hacia el segundo trimestre.
Para los meses siguientes, las proyecciones ubican al IPC en 1,7% en abril, 1,6% en mayo y 1,5% en junio. No obstante, algunas consultoras privadas prevén un arranque algo más elevado: un informe de Adcap señaló que las estimaciones para enero se ubican en torno al 2,3%, con pronósticos que oscilan entre 2,1% y 2,6%.