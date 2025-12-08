El baterista del Pato Fontanet dijo que tenía una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activó el alerta
El aeropuerto de Mendoza vivió una situación de emergencia: hubo una amenaza de bomba que obligó a ejecutar el plan de contingencias establecido para esos casos. Pero la situación tuvo un condimento extra. Quien hizo la amenaza y obligó a que se activaran las alertas fue Luis Lamas, el baterista de la banda Don Osvaldo, liderada por Pato Fontanet.
El alerta se generó ayer por la noche. Luis Lamas debía abordar el vuelo de regreso y, según los testimonios que recogieron los colegas de MDZ, tuvo algunos exabruptos y altercados. En ese contexto, dijo que tenía una bomba. Más allá de la rigurosidad de la amenaza, al hacerlo público y por protocolo se activó el alerta.
De manera inmediata, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tomó el control de la situación, evacuando el sitio. Además, fue aprehendido el protagonista de la amenaza, es decir quedó “a disposición de la PSA”. Como parte del mismo procedimiento, se inicia una acción judicial federal de rigor. Dos Osvaldo tocó en el estadio Arena Maipú el viernes pasado. Los músicos se quedaron algunos días más en la provincia.
El aeropuerto de Mendoza quedó paralizado hasta que se descartó que hubiera riesgo y allí todo retornó a la normalidad.
Don Osvaldo fue creada por Patricio “Pato” Santos Fontanet, exlíder de Callejeros, la banda que estuvo involucrada en la tragedia de Cromañón. Tras ser disuelta, Fontanet creó primero Casi Justicia Social y luego Dos Osvaldo. Luis Lamas es baterista invitado y también forma parte de la banda Ojos Locos, conjunto que también tocó en aquella noche trágica de diciembre de 2004.