El Banco Central volvió a comprar dólares y sumó US$21 millones a las reservas en la nueva etapa cambiaria
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este lunes su primera compra de divisas desde la puesta en marcha del nuevo esquema de bandas cambiarias, enmarcado en la denominada “fase 4” del programa monetario.
Según información obtenida por Noticias Argentinas, la autoridad monetaria adquirió US$21 millones, operación que permitió que las reservas internacionales trepen hasta los US$43.300 millones al cierre de la jornada.
Con el nuevo régimen en vigencia, el organismo que conduce Santiago Bausili tiene limitada su intervención en el mercado de cambios: solo puede comprar hasta el 5% del volumen total operado diariamente, una restricción clave para evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado.
En el esquema anterior, cuando las bandas de flotación del tipo de cambio se ajustaban a un ritmo del 1% mensual, el BCRA estaba habilitado a comprar dólares únicamente si la cotización alcanzaba el límite inferior de la banda.
Los lineamientos de la “fase 4” del programa monetario
A mediados de diciembre, el Banco Central oficializó el inicio de la fase 4 del programa monetario, cuyo eje central es la acumulación de reservas internacionales mediante un esquema gradual y consistente.
“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, explicó la entidad en su comunicado oficial. IP
En ese marco, el organismo proyecta un incremento de la base monetaria desde el 4,2% actual hasta el 4,8% del PBI para diciembre del próximo año, lo que habilitaría la compra de alrededor de US$10.000 millones, sujeta a la evolución de los flujos de la balanza de pagos.
Ese monto podría ampliarse hasta los US$17.000 millones en caso de que la demanda de dinero aumente al 1% del PBI, escenario que el Banco Central considera posible bajo condiciones de mayor estabilidad macroeconómica.