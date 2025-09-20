El Banco Central vendió USD 678 millones y se metió en el Top 10 de intervenciones cambiarias históricas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este viernes una de las mayores ventas de dólares en más de dos décadas. Con una inyección de USD 678 millones, la entidad que preside Santiago Bausili quedó en el Top 10 histórico de intervenciones cambiarias desde 2003, año en que comenzaron a difundirse los registros oficiales.
Tres días de presión sobre el dólar
La operatoria formó parte de un esfuerzo sostenido a lo largo de la semana, en el que el BCRA debió vender USD 1.110 millones en apenas tres ruedas para contener la cotización dentro de la banda de flotación acordada con el FMI:
- Primer día: USD 53 millones
- Segundo día: USD 379 millones
- Tercer día (viernes): USD 678 millones
El escenario refleja la fuerte presión cambiaria y expone la dificultad oficial para sostener la estrategia sin una pérdida acelerada de reservas.
Un hito en la historia cambiaria
La venta de este viernes desplazó del décimo lugar histórico a los USD 645 millones vendidos por Alejandro Vanoli durante la gestión de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía.
El registro quedó apenas por debajo de los USD 691 millones que Guido Sandleris debió liberar el 24 de octubre de 2019, en la previa de las elecciones que consagraron a Alberto Fernández.