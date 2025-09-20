El Banco Central vendió US$678 millones para contener al dólar y marcó la mayor intervención desde 2019
El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir en el mercado de cambios este viernes con una venta de US$678 millones, la mayor desde la salida del cepo en abril pasado y la más significativa desde octubre de 2019.
La entidad buscó evitar que el tipo de cambio superara el valor fijado en la banda superior de flotación, que para la jornada estaba en $1475,32. Tras la intervención oficial, el dólar mayorista cerró en $1475.
En total, el organismo acumula ventas por US$1110 millones en la semana, considerando los US$53 millones del miércoles y los US$379 millones del jueves.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la política cambiaria y aseguró en el programa de streaming Las tres anclas:
“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que tanto los dólares del Banco Central, como los que hemos comprado, sirvan para defender ese techo. Hay suficientes dólares para todos y no va a haber ningún cambio”.
Por su parte, Gustavo Quintana, operador de PR Mercado de Cambios, señaló que el volumen negociado fue el tercero más alto del año y explicó que el BCRA tuvo que abastecer la demanda de billetes de las entidades financieras.
Dólar minorista y mercado paralelo
El dólar minorista se ubicó este viernes en $1515 en Banco Nación, marcando un máximo histórico tras subir $20 en la jornada. De esta manera, lleva varios días operando por encima de la banda de flotación.
En el mercado mayorista, el tipo de cambio cerró en $1475, unos 30 centavos por debajo del techo diario.
En el paralelo, el dólar blue avanzó $10 y finalizó en $1520.
En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP se negoció en $1539,50 y el contado con liquidación (CCL) en $1557,80, ambos por encima del valor oficial.