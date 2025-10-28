El Banco Central lanzará una moneda conmemorativa por el Mundial 2026 inspirada en el gol histórico de Maradona a Inglaterra
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el lanzamiento de una moneda conmemorativa dedicada al Mundial 2026, el primero en la historia que se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.
La iniciativa se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA y busca rendir homenaje a uno de los momentos más emblemáticos del fútbol argentino: el segundo gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en México 1986, considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos en los mundiales.
Diseño y detalles técnicos
El diseño combina arte y simbolismo futbolero. En el anverso, la moneda muestra una pelota atravesando su superficie, con la inscripción “REPÚBLICA ARGENTINA” en el borde superior y “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™” en el inferior.
En el reverso, se destaca el recorrido del mítico gol de Maradona, con la trayectoria del balón y los rivales que eludió hasta marcar. En el centro figura el valor facial de $10, y en el exergo inferior, el año de acuñación 2025. Además, aparecen las leyendas “BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” y nuevamente “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™”.
La pieza, fabricada en plata 925, tiene canto estriado, un peso de 27 gramos y 40 milímetros de diámetro. Se acuñarán 2.500 unidades para el mercado nacional y una edición limitada en oro destinada a la comercialización internacional.
Un homenaje que une historia, arte y pasión
El proyecto fue desarrollado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, con la acuñación a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.
Con esta emisión, el Banco Central rinde tributo a la historia del fútbol argentino y al legado de Maradona, reafirmando su lugar como símbolo cultural y deportivo. La moneda se posiciona como una pieza de colección única para los amantes del fútbol y la numismática, donde convergen historia, arte y pasión nacional.