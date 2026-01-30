El Banco Central anticipa un nuevo IPC: menos sensible al dólar pero más influido por tarifas, alquileres y salarios
El Banco Central (BCRA) adelantó que el nuevo índice de inflación que lanzará el Indec en febrero será menos sensible a las variaciones del dólar, pero más afectado por aumentos de tarifas, alquileres, expensas y salarios. Este viernes se oficializaron los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas, que impactarán en la medición de febrero.
El organismo realizó un análisis detallado sobre el IPC actualizado, que comenzará a aplicarse a partir del 10 de febrero, cuando se dé a conocer la inflación de enero. Entre los cambios fundamentales, figura la modificación en el peso de cada rubro dentro de la canasta general del índice, lo que alterará la forma en que se miden las variaciones de precios.
Según el Informe de Política Monetaria (IPOM), la inflación de los primeros meses de 2026 estará influida por aumentos transitorios que representan riesgos para la desinflación. Entre ellos, el BCRA mencionó las subas de carnes, que fueron responsables de gran parte de la aceleración del IPC en los últimos meses: en diciembre, de un 2,8% de aumento general, 0,8 puntos correspondieron a incrementos de cortes en carnicerías y supermercados. Entre octubre y diciembre, la carne creció un 5,5% promedio mensual, el doble de la inflación general.
Debido a la estructura del IPC, la carne tiene un peso relevante en el IPC núcleo, es decir, el segmento que excluye precios estacionales o regulados. Según el Central, entre noviembre y marzo se registra una alta estacionalidad, con aumentos por encima del promedio; mientras que entre abril y octubre, los incrementos serían más moderados.
Otro factor de riesgo inflacionario son las subas de tarifas, como las anunciadas este viernes, que implicarán un incremento promedio del 17% en gas, junto con ajustes retroactivos en electricidad. Además, el inicio del ciclo lectivo generará presiones en educación e indumentaria durante febrero y marzo.
El BCRA señaló que la magnitud de estos impactos transitorios dependerá de los nuevos ponderadores del IPC establecidos por el Indec, ya que se reajustará el peso de cada rubro en la canasta de consumo general.
Menos impacto del dólar y mayor exposición a servicios
El análisis del Banco Central concluyó que el nuevo IPC será menos sensible a los movimientos del tipo de cambio. Las variaciones internacionales de alimentos o commodities tendrán un efecto más acotado en la inflación de corto plazo.
“Es esperable que shocks como fluctuaciones de precios internacionales o correcciones del tipo de cambio incidan menos en el IPC actualizado”, señaló la autoridad monetaria. Por el contrario, el índice será más afectado por subas de servicios, incluyendo tarifas públicas, alquileres, expensas y evolución salarial. También se incorporan como factor de presión los precios internacionales del petróleo, que repercutirán en los combustibles.
A pesar de estos cambios, el BCRA confía en que la tendencia de desaceleración inflacionaria continúe. “Las modificaciones en las ponderaciones del IPC no deberían alterar significativamente la trayectoria esperada de la inflación”, indicó el informe.
IPC-S: la medición “menos ruidosa” del Central
De manera interna, el Banco Central elabora un índice propio denominado IPC-S, que mide la inflación subyacente, excluyendo carnes, alquileres y expensas, que considera muy volátiles y que “distorsionan” la cifra general.
Según esta medición, mientras el IPC general de diciembre fue de 2,8% y el IPC núcleo de 3%, el IPC-S registró 2,1%. En términos anuales, la inflación subyacente de 2025 habría sido 28,1%, 3,5 puntos menos que la informada por el Indec.