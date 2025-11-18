El avión presidencial ARG-01 otra vez al taller y van…
El avión presidencial Boeing 757-256 (matrícula ARG-01) incorporado a la flota en mayo de 2023, ha sido objeto de múltiples controversias debido a fallas técnicas, reparaciones obligatorias y licitaciones complejas. El más reciente problema técnico reportado involucró un fallo en uno de los tanques auxiliares de combustible, un desperfecto que se manifestó en el último viaje presidencial a Miami.
En dicho viaje tuvo que realizar una escala imprevista en Lima para repostar, ya que ante la falla la aeronave no podía realizar el trayecto de manera directa como en otras ocasiones.
Ante esta situación, la Casa Militar autorizó un procedimiento de reparación por licitación exprés para solucionar la falla del tanque, con un precio base establecido en el llamado licitatorio de aproximadamente US$ 125.000.
Fuentes especializadas indicaron a NA que el avión se encuentra en estos momentos en un taller de Miami y que, tras la reparación, podría estar regresando al país el próximo sábado.
El ARG-01 debió ser enviado en octubre del año pasado a Estados Unidos debido a una inspección mayor obligatoria (“Check-C”) que había vencido, dejando a la aeronave en estado de “no aeronavegable”.
La Inspección Mayor “Check-C” (1C Check), es una revisión integral y obligatoria impuesta por el fabricante (Boeing) periódicamente para asegurar la operatividad y seguridad de la aeronave.
El avión estaba inoperativo desde junio de 2024 al vencerse el plazo para esta inspección, impidiendo su uso para vuelos oficiales.
El primer llamado fracasó, ya que varias ofertas fueron desestimadas por problemas técnicos o incumplimiento de plazos, el segundo llamado se realizó a finales del 2024 y la licitación fue adjudicada a Commercial Jet Inc., una firma con sede en Estados Unidos.
El monto pagado a Commercial Jet Inc. para realizar esta revisión integral y las reparaciones asociadas fue de US$ 883.739. Las tareas de Check-C comenzaron a finales de 2024 y el avión volvió a estar disponible para los viajes presidenciales, desde fines del año pasado.