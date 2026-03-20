El australiano Cameron McEvoy clavó los relojes en 20s88 y es el nadador más rápido de la historia
El australiano Cameron McEvoy batió el récord del mundo de los 50 metros libre con un tiempo de 20s88 durante el China Swimming Open en Shenzhen, China, y dejó atrás la histórica marca de 20s91 que el brasileño César Cielo había establecido en 2009 con los polémicos trajes de poliuretano.
Con este registro, el campeón olímpico de los 50 metros libre en los Juegos de París 2024 se convirtió a los 31 años en el primer hombre en bajar los 21 segundos sin la ayuda de los llamados “supertrajes”, prohibidos a partir de 2010.
En la final disputada este viernes en Shenzhen, McEvoy pulverizó su mejor marca previa de 21s06. Dominó de punta a punta y terminó muy por delante del estadounidense Jack Alexy, que marcó 21s57, y del también australiano Kyle Chalmers, que cerró con 22s01.
La gesta del oceánico provocó una inmediata reacción de César Cielo en redes sociales. “¡Una carrera rápida como el rayo! ¡Increíble!”, celebró el brasileño en Instagram.
En ese marco, Cielo amplió su reconocimiento con una reflexión más profunda: “Hace un tiempo leí una frase que resume perfectamente lo que has logrado: ‘No cambiamos nunca las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, hace falta construir un nuevo modo de hacer obsoleto lo antiguo’. ¡Felicidades!”, añadió.
McEvoy, doble campeón del mundo de la prueba en 2023 y 2025, respondió en esa misma red social con un mensaje cargado de respeto hacia quien hasta ahora ostentaba el récord. “Si he podido ver más lejos que los demás es por ir a hombros de gigantes, y tú, amigo mío, eres un gigante en este deporte”, sostuvo el australiano.
La marca de Cielo había sido lograda en plena era de los trajes de poliuretano, los denominados “supertrajes”. Con esas mallas, en 2008 y 2009 se batió al menos un récord mundial en todas las pruebas del programa olímpico, con la única excepción de los 1.500 metros libre masculino (y los 1.500 metros libre femenino, que no formaban parte del programa olímpico entonces, aunque sí se disputaron en los Campeonatos Mundiales).
Hoy, solo quedan seis récords mundiales de 2008 o 2009 entre las 40 pruebas (20 masculinas y 20 femeninas) que integran el programa olímpico vigente: los 200 metros y 800 metros libre masculinos; y, en damas, los 200 metros espalda, las postas 4×100 metros libre y 4×200 metros libre, y los 200 metros mariposa.
Desde que Cielo fijó aquel registro de 20s91, el que más cerca había estado de quebrarlo era el estadounidense Caeleb Dressel, con un tiempo de 21s04 logrado tanto en el Campeonato Mundial de 2019 como en las Pruebas Olímpicas de 2021. McEvoy, que había ganado el Mundial de 2023 con 21s06, finalmente lo superó este viernes en Shenzhen.
Además de su dominio en el circuito mundial, Cameron McEvoy se consagró campeón olímpico de los 50 metros libre en París 2024, consolidando su lugar entre los velocistas más destacados de la historia de la natación.
Tras su récord, el australiano describió sus sensaciones con entusiasmo: “Estoy eufórico. Tenía ese objetivo desde hacía mucho tiempo”, reconoció.
Luego detalló el proceso que lo llevó a este nivel: “Tuve una temporada de entrenamiento increíble después del Campeonato Mundial del año pasado. Estaba haciendo cosas muy especiales en los entrenamientos antes de esto, así que sabía que tenía la oportunidad de tal vez lograr una marca personal, tal vez bajar de 20.99, pero no podría pedir nada mejor. Es increíble”, celebró.
Finalmente, McEvoy se refirió a los aspectos técnicos de su performance y a lo que viene: “Sabía que mis primeros 25 metros serían muy rápidos, pero quizás no tenía la condición física necesaria para los últimos 25 metros. Ahora que he logrado un tiempo tan bueno, aún tengo trabajo por hacer, pero estoy entusiasmado y tal vez pueda conseguir otro récord mundial o una marca personal más adelante este año. Seguiré concentrándome en los 50 metros”, explicó.