El Archivo General exhibe el manuscrito original del Pronunciamiento en una muestra por la Batalla de Caseros
En el marco del 174° aniversario de la Batalla de Caseros, el Archivo General de Entre Ríos abrió al público la muestra “Caseros, el comienzo de una nueva Argentina”. En diálogo con Radio Diputados, la directora del organismo, Silvina Pérez, explicó que la propuesta rinde homenaje al triunfo de las fuerzas lideradas por Justo José de Urquiza, un hecho histórico que sentó las bases de un país federal organizado bajo el imperio de la ley. La exhibición podrá visitarse hasta el 6 de marzo en la sede de Alameda de la Federación 222, en Paraná.
El eje central de la muestra es la exhibición del manuscrito original del “Pronunciamiento” de 1851, documento clave en el que Entre Ríos reasumió sus facultades de relaciones exteriores. Pérez destacó el valor de esta pieza histórica que conserva la firma de puño y letra de Urquiza y permite a los visitantes “entrar en contacto directo con el registro original del quiebre político con Juan Manuel de Rosas”. También se presentan versiones impresas de la época, realizadas por la imprenta del Estado.
La propuesta suma un detallado registro de la vida militar del período, con inventarios de armas y elementos recogidos en el campo de batalla tras la dispersión del ejército rosista. Entre los objetos expuestos se encuentran balas del siglo XIX, una reproducción de la vestimenta del Ejército Grande Libertador, reconocible por su pechera blanca, y decretos del gobernador Domingo Crespo vinculados a los festejos de la victoria.
La narrativa visual se completa con fotografías contemporáneas de Victorio Rossetti, quien retrató paisajes actuales del Campamento Calá, Punta Gorda y el Palacio San José, estableciendo un puente entre el pasado y el presente.
La muestra es organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Puede visitarse de lunes a viernes de 7:30 a 13:00, con entrada libre y gratuita. Los visitantes pueden recorrerla de manera autoguiada o con el acompañamiento del personal del archivo para profundizar en el contexto histórico de los documentos.
