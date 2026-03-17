El Archivo General de Entre Ríos presentará una charla sobre memoria con foco en testimonios de mujeres militantes
El ciclo “El Archivo nos Cuenta Memoria Entrerriana”, impulsado por el Archivo General de la provincia, desarrollará una nueva charla y presentación centrada en las voces de mujeres protagonistas de la historia reciente, en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo.
La propuesta cuenta con el acompañamiento de la agrupación La Solapa, integrada por ex presos políticos y exiliados de Entre Ríos, y busca promover la reflexión y el rescate de la memoria colectiva.
La titular del Archivo, Silvina Pérez, explicó que la actividad gira en torno a un libro que reúne testimonios de más de 200 mujeres militantes que estuvieron detenidas en la cárcel de Devoto durante la década de 1970. Según detalló, los relatos reflejan cómo las protagonistas lograron reconstruir sus vidas a partir de redes de solidaridad, respeto y compromiso social tras su paso por el sistema carcelario.
En ese sentido, la funcionaria subrayó que el objetivo del encuentro es “rescatar la memoria y las vivencias para que los hechos trágicos de la historia no se repitan”.
La jornada fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, a partir de una iniciativa del diputado José María Kramer, y se llevará a cabo en la sede ubicada en Alameda de la Federación 222, en la ciudad de Paraná.
El evento será de acceso libre y gratuito y contará con la participación de las autoras Rosario Badano, Alicia Dasso, Marta Brasseu, Graciela Schaab y Estela Mas de Ayala, quienes dialogarán con el público y presentarán la obra. Además, los ejemplares estarán disponibles para su adquisición durante la jornada.