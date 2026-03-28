El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”
En la gacetilla oficial difundida por Alpine tras la clasificación del Gran Premio de Japón, el director deportivo Steve Nielsen puso el foco en el apoyo al argentino Franco Colapinto, quien no logró acceder a la Q3 en el exigente trazado de Suzuka.
“Como equipo, trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para comprender mejor por qué no tuvo el ritmo necesario y ayudarle a cerrar esa brecha”, afirmó el directivo al trazar el balance de la jornada. El piloto francés Pierre Gasly largará séptimo, mientras que Colapinto partirá desde el puesto 15.
Según explicó Nielsen, la escudería francesa llegó a Japón con expectativas moderadas pese al resultado alentador obtenido en China. El responsable deportivo subrayó que Suzuka representa un desafío técnico muy particular.
“Llegamos al fin de semana tras el resultado positivo de China con los pies bien puestos en el suelo. Suzuka es un circuito completamente diferente a Shanghái, o incluso a lo que vimos en Melbourne, por lo que nos mostramos cautelosos respecto a cómo nos iría y queríamos esperar a la clasificación para tener una confirmación”, expresó el ingeniero británico.
El balance terminó siendo dispar para la escuadra. Pierre Gasly volvió a ubicarse entre los diez mejores con un séptimo puesto, repitiendo el resultado de la semana anterior y consolidándose como referencia del “resto” del pelotón.
“Lo que resulta realmente prometedor es que, con Pierre, hemos podido repetir el mismo resultado de las sesiones de clasificación de la prueba anterior, en la P7. No hay puntos por la clasificación, pero nos reafirma y nos da confianza en que contamos con un paquete capaz de rendir en una gran variedad de circuitos”, indicó Nielsen, satisfecho por el rendimiento del francés.
En ese marco, Gasly superó incluso a los autos de Red Bull Racing en la definición, lo que refuerza la percepción interna de que el monoplaza de Alpine puede ser competitivo en diferentes tipos de circuitos.
El contraste llegó del lado argentino. Franco Colapinto no consiguió pasar a la Q3 y partirá desde la decimoquinta posición en la grilla de salida.
“Por parte de Franco, no logró el mismo salto de rendimiento entre sesiones y quedó eliminado en la Q2”, puntualizó el director deportivo, marcando la diferencia de evolución entre ambos pilotos a lo largo del sábado.
Nielsen remarcó, de todos modos, el compromiso de Alpine para respaldar al debutante en su proceso de adaptación a la categoría y a los nuevos monoplazas.
“Trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para comprender mejor por qué no tuvo el ritmo necesario y ayudarle a cerrar esa brecha”, sostuvo el directivo, insistiendo en la idea de acompañar al argentino en cada paso.
De acuerdo con lo observado en las prácticas del viernes, Colapinto mostró un ritmo competitivo con mucha carga de combustible, dato que alimenta las expectativas del equipo de cara a la carrera principal.
“El viernes, con mucho combustible a bordo, vimos que el ritmo era competitivo, así que tenemos esperanzas de volver a estar en la lucha por los puntos mañana con ambos coches”, remarcó Nielsen, dejando en claro que el objetivo es sumar unidades con Gasly y también con el piloto argentino.
El director deportivo también subrayó que la fiabilidad del auto sigue siendo un factor determinante en esta etapa inicial del campeonato de Fórmula 1.
“Sabemos que es una carrera larga y que la fiabilidad sigue siendo un factor importante al principio de la temporada, así que nos mantendremos totalmente centrados en el trabajo que tenemos entre manos y esperamos sumar más puntos antes de las vacaciones de primavera”, concluyó.
La carrera principal del Gran Premio de Japón se disputará este domingo a las 2 de la mañana (hora argentina) en el tradicional circuito de Suzuka. Andrea Kimi Antonelli largará desde la pole position, con George Russell en la segunda colocación y Oscar Piastri junto a Charles Leclerc en la segunda fila.
En ese contexto, Franco Colapinto intentará remontar desde el puesto 15, mientras que Pierre Gasly partirá séptimo. El equipo francés apunta a sumar puntos con ambos monoplazas en una temporada que sigue presentando desafíos para los debutantes y en medio de cambios técnicos constantes en la Fórmula 1.