El Almacén Sauer de Colonia Yeruá fue relevado como patrimonio cultural entrerriano
El Área de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos llevó adelante un relevamiento en el Almacén Sauer, ubicado en Colonia Yeruá, departamento Concordia. El trabajo incluyó la recolección de información sobre el inmueble, así como de diversos objetos patrimoniales y manifestaciones culturales ligadas a la comunidad.
Construido en 1895, el Almacén Sauer es considerado el edificio más antiguo de la zona por sus características arquitectónicas. A 130 años de su fundación, continúa abierto y se mantiene como un espacio emblemático y de referencia social para la localidad.
De acuerdo con los testimonios de la propietaria y herederos, este comercio fundado por Carlos Sauer fue más que un lugar de abastecimiento: se transformó en un verdadero punto de encuentro comunitario, donde se celebraban bailes, espectáculos, carreras cuadreras, domas y hasta funciones de circo. Allí también se forjaron lazos sociales, amistades y matrimonios.
La construcción responde a una tipología en U con un patio central, integrada por el almacén, la vivienda con dependencias y un sótano. Sus materiales incluyen muros de ladrillo, cubiertas de chapa acanalada en pendiente y pisos de ladrillo, baldosas cerámicas y calcáreas.
A pesar del paso del tiempo, el almacén conserva su estructura original, objetos traídos de Dinamarca, vajilla, mobiliario, fotografías y documentos históricos, lo que lo convierte en un verdadero reservorio de memoria. Además, recetas tradicionales de licores, tortas y otras preparaciones siguen siendo elaboradas de la misma manera en que lo hacían las generaciones anteriores, aportando un valor gastronómico al patrimonio cultural local.
Este relevamiento forma parte de la tarea que impulsa la Secretaría de Cultura para preservar la memoria y fortalecer las políticas de protección del patrimonio entrerriano.