El alfajor argentino en el podio mundial del ranking Taste Atlas
El reconocido sitio especializado en gastronomía Taste Atlas, que elabora rankings a partir de miles de reseñas de usuarios de todo el mundo, ubicó al alfajor argentino en el tercer puesto global entre las mejores galletas, solo por detrás del melomakarona de Grecia y el makroud el louse de Argelia.
El reconocimiento destaca su equilibrio de sabores, su textura inconfundible y su fuerte identidad cultural, lo que no solo reafirma su popularidad en la Argentina, sino que además consolida su prestigio a nivel internacional.
Taste Atlas define al alfajor como dos galletas redondas y tiernas rellenas de dulce de leche o mermelada, cubiertas con chocolate o azúcar glas, y recuerda que ya fue distinguido como la mejor galleta del mundo en rankings anteriores. También resalta su evolución como ícono cultural, con marcas argentinas como La Olla de Cobre, La Goulue y Señor Alfajor posicionadas en lugares destacados de clasificaciones globales recientes.
Hoy, el alfajor se presenta en múltiples variantes: chocolate, vainilla, frutas, mousse y combinaciones especiales, en distintos tamaños y formatos. Aunque sus raíces se remontan a Andalucía, España, en América Latina —y especialmente en la Argentina— el producto evolucionó hasta convertirse en un símbolo cultural.
El sitio también repasa el origen del término “alfajor”, derivado del árabe al-hasú, vinculado a la idea de relleno.
Sin dulce de leche en los primeros lugares
Los dos primeros puestos del ranking fueron ocupados por postres sin dulce de leche. El melomakarona, típico de la repostería navideña griega, se elabora con aceite de oliva, canela y clavo, se hornea y luego se baña en almíbar de miel, finalizando con nueces trituradas.
En segundo lugar aparece el makroud el louse, una especialidad argelina hecha con almendras molidas, azúcar y huevo, sin harina, aromatizada con ralladura de limón y agua de azahar, que tras el horneado se sumerge en almíbar y se cubre con azúcar impalpable.
El dulce de leche, relleno clásico del alfajor argentino, es una crema espesa emblemática de la repostería nacional, presente también en tortas, panqueques, helados y waffles, y uno de los sabores más representativos de la gastronomía local.
La fábrica más grande de dulce de leche del mundo
La Argentina cuenta además con la fábrica de dulce de leche más grande del mundo, Vacalín, líder de la industria láctea nacional con más de 50 años de trayectoria. Recientemente inauguró una nueva tienda “Vacalín Como en Casa” en el barrio porteño de Recoleta.
“Somos una empresa con tres generaciones de historia, nacida alrededor del dulce de leche, que sigue creciendo e innovando sin perder su identidad”, afirmó Juan Manuel Rodríguez, gerente general de Vacalín. Y agregó: “La apertura de esta nueva tienda y el lanzamiento de nuevos productos reflejan nuestra forma de entender la calidad, la tradición y la cercanía con el consumidor”.
Actualmente, Vacalín cuenta con 39 tiendas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de una fuerte presencia en los principales canales de comercialización y en la industria alimentaria. Produce cerca del 30 % del dulce de leche que se consume en el país, con más de 38.000 toneladas anuales y 45 fórmulas exclusivas, muchas de ellas diseñadas especialmente para la industria alfajorera.