El agro liquidó más de USD 1.000 millones en diciembre y cerró 2025 con un fuerte salto en el ingreso de divisas
El complejo agroexportador argentino, representado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), informó que durante diciembre de 2025 el sector liquidó USD 1.015 millones, lo que implicó un incremento del 33% en comparación con noviembre.
Con este desempeño, el año cerró con un ingreso acumulado de USD 31.338.763.371, cifra que superó en USD 6.250 millones a lo registrado en 2024, reflejando un crecimiento interanual del 25%. El antecedente más elevado sigue siendo 2022, cuando el ingreso de divisas superó los USD 40.000 millones, impulsado por precios internacionales excepcionales de los commodities tras la invasión de Rusia a Ucrania y, a nivel local, por la implementación del “dólar soja”, promovido entonces por el ministro de Economía Sergio Massa.
Las entidades remarcaron que CIARA y CEC concentran empresas responsables del 48% de las exportaciones argentinas, consolidando su papel central en la generación de divisas. Según detallaron, diciembre estuvo marcado por el inicio de los embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de soja y sus derivados industriales. Estas operaciones se vieron favorecidas por el régimen especial del Decreto 682/2025, que estableció la suspensión temporal de los derechos de exportación para el sector.
El ingreso de dólares registrado en diciembre respondió, en gran medida, a anticipos realizados en septiembre, una modalidad habitual en el comercio de granos. En ese esquema, la liquidación de divisas suele adelantarse unos 30 días respecto de la exportación de granos, y hasta 90 días en el caso de aceites y harinas proteicas.
Desde CIARA y CEC explicaron que el funcionamiento del sector se basa en la conversión de divisas a pesos, lo que permite comprar granos a los productores al mejor precio posible en el mercado interno. Este circuito resulta clave para la continuidad de la actividad productiva y exportadora, ya que la liquidación de dólares está directamente vinculada a la adquisición previa de la materia prima, destinada luego a la exportación en estado natural o industrializado.
Las entidades también señalaron que la variabilidad en la liquidación de divisas responde a múltiples factores, entre ellos los precios internacionales, la oferta disponible, el volumen y la calidad proteica de las cosechas, el clima, feriados, conflictos sindicales, cambios regulatorios y barreras arancelarias o paraarancelarias externas, además de exigencias fitosanitarias y de calidad impuestas por los países compradores. Por ello, advirtieron que las comparaciones entre períodos pueden resultar imprecisas, y aclararon que la anticipación en la liquidación no implica irregularidades, sino que es una práctica habitual del comercio internacional de granos.
El impacto del complejo oleaginoso-cerealero en la economía argentina continúa siendo decisivo. De acuerdo con datos del Indec, incluyendo al biodiésel y sus derivados, el sector explicó en 2024 el 45% de las exportaciones nacionales. En ese ranking, la harina de soja se posicionó como el principal producto exportado, seguida por el aceite de soja y el maíz.
Cambios en las retenciones
La evolución del sector en 2025 estuvo estrechamente ligada a las modificaciones en la política de retenciones, que incentivaron la comercialización de granos en un contexto de precios internacionales deprimidos. El 27 de enero, el Gobierno dispuso una reducción transitoria de los derechos de exportación para los principales cultivos, vigente hasta el 30 de junio. Así, la soja bajó del 33% al 26%, los subproductos del 31% al 24,5%, y maíz, trigo, cebada y sorgo del 12% al 9,5%. En el caso del girasol, la alícuota se redujo del 7,5% al 5,5%.
Más adelante, el presidente Javier Milei anunció que esa reducción pasaría a ser permanente, manteniendo las alícuotas vigentes entre enero y junio, e incorporó además a las exportaciones de carne vacuna y aviar, que pasaron a tributar 5% en lugar del 6,75%.
En la misma línea, en septiembre de 2025, el Gobierno avanzó con la suspensión de retenciones para las exportaciones de granos y carnes, una medida que se extendió hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un tope de USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).