El abogado de Ian Moche trató de “cínico” a Javier Milei
Andrés Gil Domínguez, abogado de Ian Moche, sostuvo que las presentaciones del Estado nacional y el mandatario “destilan el mismo cinismo”. Según el abogado, los dos escritos “afirman que en ningún momento el señor presidente Javier Milei realizó expresiones agraviantes” respecto de Moche.
“Si esto fuera cierto y sincero -dijo- hubiese bastado una aclaración, disculpa o eliminación del posteo a través de X. Esto nunca aconteció”, destacó.
“Milei desconoce que la protección especial otorgada a la libertad de expresión como derecho fundamental y como derecho humano tiene como principal objeto proteger a los particulares frente al poder y no al poder frente a los particulares, especialmente, si se trata de un niño que pertenece al espectro autista”.
El abogado afirmó que Milei, en su contestación, “fijó su domicilio en la residencia presidencial de Olivos asumiendo de esta manera su carácter de presidente, descartando ser un mero particular y entrando en directa contradicción con la postura asumida por la Procuración del Tesoro de la Nación”.