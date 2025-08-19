El abogado de Ian Moche cuestionó el fallo que favoreció a Javier Milei: “El juez le otorgó la impunidad de palabra”
Este lunes, el juez federal Alberto Osvaldo Recondo resolvió a favor de Javier Milei en la causa iniciada por Ian Moche, el joven influencer con autismo, quien había solicitado la eliminación de un posteo en la red social X donde lo vinculaba con el kirchnerismo.
Al respecto, Andrés Gil Domínguez, abogado de Moche, sostuvo que “el fallo es contradictorio” y advirtió sobre las implicancias de la decisión judicial.
“El juez le ha otorgado al Presidente de la Nación impunidad de palabra“, afirmó Gil Domínguez en diálogo con Radio Splendid AM990, y consideró que esto “va más allá de los derechos de Ian y afecta a toda la comunidad“. Según el letrado, la resolución establece que Milei “puede decir lo que quiere, porque no puede ser sometido a la justicia federal y siempre ejercerá su libertad de expresión como ciudadano común“.
Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla… https://t.co/yE27aK1t6X— Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025
El abogado también cuestionó los antecedentes del magistrado, señalando que “desde que asumió Javier Milei, su juzgado ha rechazado sistemáticamente todo tipo de planteo relacionado con medidas presidenciales, desde el decreto 70/2023“.
Además, Gil Domínguez indicó que el fallo es contradictorio: “El juez habilitó la competencia de la justicia federal por tratarse de un presidente, pero luego consideró que Milei no tuitea como presidente, lo que deja la tramitación nula“.
La denuncia inicial de la familia Moche había sido planteada como una medida autosatisfactiva, solicitando únicamente la eliminación del tuit. Sin embargo, el fiscal federal Nº 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, pidió que la causa se trate como un amparo debido a que involucraba al Presidente de la Nación.
El juez Recondo confirmó la competencia federal para tramitar la denuncia, fundamentando su decisión en que la cuenta de Milei en X está verificada con la tilde gris, reservada para mandatarios.
Gil Domínguez acusó al magistrado de no haber considerado las implicancias de su fallo: “Aceptó la competencia para tratar la causa con implicancias en $LIBRA y luego sostuvo sin fundamentos que Milei no actuó como presidente“.
El abogado también señaló que el juez determinó que el tuit de Milei no afecta los derechos de Ian, a quien llamó “kuka” con calificativos que, según Gil Domínguez, son “denigrantes y ofensivos para una persona con discapacidad“. Además, Milei acusó a Moche de “ser un instrumento usado por Sergio Massa y Cristina Kirchner“, lo que el letrado consideró un ataque hacia un niño de 12 años.
“Es un juez que ignora la protección especial de los derechos humanos para personas con discapacidades y niños“, advirtió Gil Domínguez, agregando que la sentencia “sirve como elemento reproductor de la violencia digital generada por el Presidente“.
El abogado remarcó que “no existen precedentes de un Presidente que ataque de esta manera a un menor con discapacidad y quede amparado bajo la libertad de expresión“. Además, criticó que Milei, lejos de pedir disculpas, continuó “atacando a Ian y su familia tras la denuncia“.