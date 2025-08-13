El 7º Festival Internacional de Cine de Entre Ríos vuelve a iluminar Paraná y toda la provincia del 25 al 30 de noviembre
Se presentó oficialmente la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que se realizará en Paraná del 25 al 30 de noviembre, con actividades y proyecciones en distintas localidades de la provincia. Esta edición incorpora el Ficer Forum, un espacio diseñado para impulsar primeras y segundas películas y fortalecer la coproducción audiovisual.
Durante el lanzamiento, las autoridades del festival dieron a conocer las bases para la inscripción de películas en las dos secciones competitivas: largos nacionales y cortos entrerrianos, así como de proyectos audiovisuales. La convocatoria estará abierta del 12 de agosto al 1 de octubre, y los formularios se encuentran disponibles en la web oficial: www.ficer.com.ar.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó: “Es una alegría enorme presentar una nueva edición de nuestro festival internacional de cine. Hay mucho trabajo, vocación y amor por este festival, y nos complace muchísimo poder hacerlo una vez más, incluso en un contexto económico desafiante”.
Por su parte, Maximiliano Schonfeld, presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), explicó que “Ficer Forum acompañará a nuevos talentos y contribuirá a la proyección de realizadores emergentes de la región, otorgando premios monetarios y servicios profesionales”.
El secretario de Cultura, Julián Stopello, resaltó que “el festival tiene un espíritu claro de cruce de las artes y constituye un motor de desarrollo e impulso de la industria cinematográfica entrerriana“.
En esta edición, Paraná amplía sus sedes con nuevas incorporaciones como Cine Las Tipas y Cine Círculo, sumándose a las ya tradicionales: Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina y el Iaaer.
El festival también ofrecerá actividades especiales, funciones para toda la familia y su patio gastronómico, que nuevamente será un punto de encuentro para visitantes, realizadores y público general.