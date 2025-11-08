El 2026 que se viene para Colapinto y Alpine
El equipo Alpine atraviesa la peor temporada desde su debut en la Fórmula 1 en 2021, incluso comparado con sus años bajo la denominación Renault, cuando llegó a ocupar el último lugar en el campeonato de constructores. Sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, hacen lo posible con el A525, uno de los autos menos competitivos del año. Sin embargo, en 2026 se abrirá un panorama alentador gracias a un cambio total en reglamento, tecnología y estructura técnica.
El próximo campeonato traerá autos y neumáticos más pequeños, una reducción de carga aerodinámica, alerones delanteros móviles que funcionarán de forma similar al DRS trasero, y una igual proporción de potencia entre motores eléctricos y de combustión, impulsados por combustibles sintéticos para reducir emisiones.
El cambio más importante para Alpine será abandonar los motores Renault fabricados en Viry-Châtillon para incorporar propulsores Mercedes, considerados los más confiables y potentes en las proyecciones para 2026. Por rendimiento, los motores de la marca alemana se posicionan por encima de los de Ferrari, Honda (que pasará a Aston Martin), Audi y Ford, socios de Red Bull y Racing Bulls.
Desde la sede del equipo en Enstone, no se dramatiza el último lugar en el Mundial: al contrario, ese resultado les otorga un 30% más de tiempo en el túnel de viento, un beneficio clave para el desarrollo del nuevo monoplaza. El propio Toto Wolff, jefe de Mercedes, lo explicó:
“Cuando estás tan atrás como Alpine ahora, recibís un 30% más de tiempo en el túnel de viento. Eso se acumula con los años, por lo que hay que tener cuidado”, señaló el austríaco a Motorsport.
Pierre Gasly también se mostró optimista:
“El hecho de que estemos últimos nos da más tiempo para trabajar y desarrollar el auto del año que viene. En realidad, estamos en una mejor posición que otros equipos. Espero que podamos aprovecharlo al máximo”.
El francés agregó que el desarrollo del nuevo A526 comenzó temprano en 2025, con el foco puesto en las nuevas unidades de potencia Mercedes y en un cambio profundo en los procesos de fábrica. “Si trabajamos todos juntos, habrá mucho rendimiento por ganar”, aseguró el piloto, que suma 173 Grandes Premios con tres temporadas en Alpine.
El A526 no solo montará motor Mercedes: también contará con caja y suspensión de la misma procedencia, lo que podría garantizarle un salto competitivo si logra un chasis equilibrado. Para eso, el equipo sumó a Kris Midgley, exresponsable de aerodinámica de Ferrari, y a Oliver Bray, ingeniero mecánico con ocho años en McLaren, actualmente uno de los referentes del campeonato con Oscar Piastri y Lando Norris.
Además, el director técnico David Sánchez decidió ausentarse de varias carreras —incluidas México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi— para centrarse en el desarrollo del nuevo coche en Enstone.
El asesor ejecutivo Flavio Briatore había declarado a La Gazzetta dello Sport que el objetivo inicial era pelear por victorias en 2026 y por el título en 2027, aunque luego moderó su postura:
“Podemos hacer podios el año que viene. Tenemos potencial para estar en el top 6 e incluso top 4 si todo sale bien”.
En otra entrevista con The Race, el italiano fue claro sobre su meta:
“Quiero que estemos entre los seis primeros. Cuando estás sexto o séptimo, ya empezás la carrera oliendo el podio”.
En el plano individual, Franco Colapinto afrontará su primera pretemporada completa en Fórmula 1, con seis jornadas de ensayo (mañana y tarde) más tests privados en Barcelona a fines de enero. Su experiencia previa —27 Grandes Premios y 26 carreras disputadas— le permitió reducir la brecha con Gasly y fortalecerse ante la adversidad de un monoplaza poco competitivo.
El argentino también consolidó su vínculo con su ingeniero Stuart Barlow, con quien pasó de tensos cruces por radio a una relación de confianza clave en la estrategia de carrera.
El 26 de enero de 2026, cuando los autos salgan a pista en Barcelona, se sabrá si el nuevo A526 está a la altura de las expectativas. Como dijo Colapinto en México:
“Peor no se puede estar”.