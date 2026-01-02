El 2026 arrancó con demoras en los vuelos
Más de 50 operaciones, entre despegues y aterrizajes, se encuentran afectadas hoy en el Aeroparque Jorge Newbery, “debido a las tormentas que se registraron en distintos puntos del país y que obligaron a la cancelación de algunos vuelos y la reprogramación de otros”, aducen fuentes oficiales.
Esta mañana, muchos despegues registraban demoras significativas, de entre media hora y una hora promedio, porque en algunos casos varias aeronaves no pudieron llegar a tiempo de regreso desde sus puntos de origen debido a las condiciones climáticas.
Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, sufrió la afectación de cinco de sus aviones que sufrieron las consecuencias del granizo y debieron quedar “en inspección”, por lo que no pudieron despegar ayer desde Córdoba.
Una de esas aeronaves ya fue recuperada y está nuevamente en servicio, mientras que se trabaja para volver a poner a disposición de las operaciones a las cuatro restantes.
El aeropuerto de Córdoba tuvo que ser cerrado ayer temporalmente como consecuencia de un violento temporal de viento y granizo que se abatió sobre la zona de la estación aérea y provocó daños en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en los vehículos estacionados al aire libre, como afectó a varios aviones que, o aterrizaban o se encontraban ubicados en las plataformas de la estación aérea.
Paralelamente, cuatro vuelos de Flybondi debieron ser cancelados por diferentes motivos ya que varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio.
Las demoras en los despegues, provoca luego demora en los arribos, puesto que los vuelos que salen atrasados posteriormente llegan también con atraso y este efecto dominó repercute en los servicios posteriores del resto del día.
Fuentes aeroportuarias indicaron, que la situación podría tender a normalizarse durante las últimas horas de la tarde y a medida en que las aeronaves afectadas puedan ser puestas nuevamente en servicio.